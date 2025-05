Flick stawia ultimatum. Barcelona sprzeda gwiazdę jeśli spełni ten warunek

FC Barcelona rozważa sprzedaż Ferrana Torresa do Aston Villi. Hansi Flick postawił kluczowe ultimatum. El Nacional informuje, że trener zgodzi się na rozstanie z piłkarzem pod warunkiem, że otrzyma gwarancję transferu jego następcy.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Ferran Torres odejdzie? Flick da zielone światło, ale warunkiem jest następca

FC Barcelona będzie szukała dodatkowego zarobku poprzez sprzedaż niektórych zawodników. Jednym z kandydatów do odejścia jest Ferran Torres. Hiszpan jest głównie zmiennikiem Roberta Lewandowskiego, a jego wartość może przynieść kilkadziesiąt milionów euro.

Napastnikiem interesuje się m.in. Aston Villa, która już jedną ofertę za niego złożyła. Joan Laporta i Deco odrzucili propozycję The Villans, twierdząc, że proponowana suma jest daleka od oczekiwań. Barcelona chciałaby zarobić ok. 50 milionów euro, aby odzyskać cześć inwestycji, gdy sprowadzali go z Manchesteru City.

Według informacji El Nacional klub z Birmingham jest gotów spełnić warunki finansowe Blaugrany. Mimo to kluczowe słowo w sprzedaży Torresa będzie należało do Hansiego Flicka. Niemiecki szkoleniowiec jest negatywnie nastawiony na rozstanie z piłkarzem. Źródło przekonuje jednak, że da zielone światło na zmianę klubu pod jednym warunkiem. Musi otrzymać gwarancję tego, że Barcelona sprowadzi mu następcę 25-latka.

Ofensywę w zespole Hansiego Flicka może wzmocnić m.in. Luis Diaz czy Rafael Leao. Z wyborem zawodnika jest jednak problem, bowiem Deco i Joan Laporta nie są w tej sprawie zgodni.

W tym sezonie Ferran Torres rozegrał 45 spotkań, w których zdobył 19 goli i zaliczył 7 asyst.