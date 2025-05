Barcelona nie ma wątpliwości. Deco wprost o przyszłości Araujo

David Torres Alcázar / Alamy Na zdjęciu: Ronald Araujo

Ronald Araujo zostanie w FC Barcelonie

FC Barcelona w sezonie 2024/2025 została najlepszą drużyną w Hiszpanii. Duma Katalonii nie tylko sięgnęła po mistrzostwo kraju, ale również zdobyła Superpuchar Hiszpanii i Puchar Króla. Potrójna korona na krajowym podwórku to pierwszy taki przypadek w historii klubu.

Latem w zespole Hansiego Flicka dojdzie jednak do kilku zmian. Na Camp Nou spodziewane są nie tylko transfery przychodzące, ale również wychodzące. Jeszcze do niedawna pod znakiem zapytania stała przyszłość Ronalda Araujo. Urugwajczyk był na czarnej liście ze względu na słabą formę w ostatnich miesiącach. Mimo to obrońca nie musi obawiać się o wyprowadzkę ze stolicy Katalonii.

Deco w wywiadzie, którego udzielił stacji RAC1 poruszył wątek przyszłości 26-letniego piłkarza. Dyrektor sportowy zdradził, że Araujo jest szczęśliwy w Barcelonie, a klub jest z niego zadowolony. W związku z tym nie ma mowy, aby latem został sprzedany.

– Jesteśmy zadowoleni z Araujo. Jest szczęśliwy i nie ma żadnej dyskusji na temat jego przyszłości – powiedział Deco w rozmowie z RAC1.

Warto dodać, że w ostatnim czasie Araujo był łączony m.in. z transferem do Manchesteru United. Urugwajczykiem interesował się także Bayern Monachium. Ostatecznie obie drużyny będą musiały obejść się smakiem i znaleźć innego kandydata, który wzmocni zespół.

Araujo trafił do Barcelony w 2018 roku z Boston River. Od tego czasu wystąpił w 174 meczach, w których zdobył 10 goli.