Flick szybko zmienił decyzję. Piłkarz Barcelony może odejść, bo ma ofertę

07:36, 13. lutego 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  AS

Decyzja Hansiego Flicka w meczu z Atletico Madryt odbiła się szerokim echem w Hiszpanii. Niemiecki szkoleniowiec szybko wycofał się ze swojego wyboru, a przyszłość jednego z pomocników FC Barcelony stanęła pod znakiem zapytania - poinformował AS.

Hansi Flick
Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick popełnił duży błąd. Piłkarz Barcelony odejdzie?

Hansi Flick zdecydował się na korektę ustawienia jeszcze przed przerwą spotkania z Atletico Madryt. Niemiec postawił od pierwszej minuty na Marc Casado, ale młody pomocnik miał wyraźne problemy w środku pola i był bliski otrzymania czerwonej kartki.

Szkoleniowiec FC Barcelony nie czekał do przerwy i już w 39. minucie zdecydował się na zmianę. W miejsce Casado na murawie pojawił się Robert Lewandowski, co było wyraźnym sygnałem, że pierwotny plan nie przyniósł oczekiwanych rezultatów.

Pomocnik może rozważyć odejście

Sytuacja młodego zawodnika komplikuje się także w kontekście jego przyszłości. Konkurencja w środku pola stale rośnie, a dodatkowo do gry wraca Gavi. To może sprawić, że Casado będzie miał ograniczone szanse na regularne występy.

Według doniesień hiszpańskich mediów piłkarz ma konkretną możliwość kontynuowania kariery poza klubem. Jedną z opcji pozostaje oferta z Arabii Saudyjskiej, która może wpłynąć na jego decyzję w najbliższym czasie.

