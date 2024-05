Flick skorzysta z okazji? Niewypał Man City oferuje się Barcelonie

Peter Schatz / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Kalvin Phillips zaoferował się Barcelonie

Letnie okno transferowe 2024 będzie bardzo intensywne dla Barcelony, która chce nieco przebudować drużynę. Głównym celem Dumy Katalonii jest stworzenie zespołu, mogącego walczyć o najcenniejsze trofea. W tym wszystkim bardzo ważną rolę ma odegrać Hansi Flick, nowy szkoleniowiec Blaugrany.

Niedawno serwis SPORT poinformował, że niemiecki trener złożył władzom listę życzeń. Przede wszystkim szkoleniowiec liczy na pozyskanie Joshuy Kimmicha, z którym współpracował w Bayernie Monachium. Oprócz tego na radarze znajduje się Nico Williams.

Ruchy transferowe Barcy są skutecznie ograniczane przez notoryczne problemy finansowe. Duma Katalonii ma ogromne długi i żeby pozyskać nowych piłkarzy, najpierw musi dokonać kilku sprzedaży. To najprostsza opcja, która stworzy klubowi możliwość zakontraktowania wymarzonych zawodników. Łączeni z odejściem są m.in. Jules Kounde, Andreas Christensen i Raphinha.

Tymczasem SPORT przekazał kolejne wieści, według których Barcelonie zaoferował się Kalvin Phillips z Manchesteru City. Defensywny pomocnik nie odnalazł się na Etihad Stadium i trafił na wypożyczenie do West Hamu. Tam również nie zachwycił, co zmusza go do poszukiwań kolejnego miejsca do gry.

Anglik chciałby spróbować swoich sił poza granicami rodzimego kraju, ale pytanie, czy Blaugrana również wyrazi taką chęć. W grę wchodzi zakup za 30 milionów euro lub ponowne wypożyczenie.

