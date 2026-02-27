Lewandowski na wylocie. Barcelona wybrała następcę

Robert Lewandowski prawdopodobnie nie dostanie nowego kontraktu. Ostatnie informacje sugerują, że latem opuści klub. Jak przekazał Gaston Edul, FC Barcelona wybrała piłkarza, który go zastąpi. Duma Katalonii jest w kontakcie z agentem Juliana Alvareza.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona chce, żeby Alvarez został następcą Lewandowskiego

Ostatnie dni przyniosły nowe informacje w sprawie przyszłości Roberta Lewandowskiego. Jest już prawie pewne, że napastnik po zakończeniu sezonu pożegna się z klubem. FC Barcelona nie zaproponuje mu przedłużenia kontraktu, który wygasa w czerwcu.

Tak przynajmniej wynika z wypowiedzi bliskiego współpracownika Joana Laporty. Członek sztabu wyborczego Ferran Olive w rozmowie z serwisem Culemania ujawnił, że kataloński klub szuka następcy Polaka. „Nie, w zasadzie nie. Powiedziałbym, że nie. W tej chwili jest to powszechnie wiadome, że szukamy napastnika. FC Barcelona ma ku temu możliwości i obecnie szuka czołowego napastnika – odpowiedział na pytanie w temacie, czy 37-latek dostanie nową umowę.

W obliczu pożegnania z Lewandowskim powstaje pytanie: kto zastąpi go w przyszłym sezonie? Z odpowiedzią przychodzi Gaston Edul, dziennikarz serwisu TyC Sports. Z jego informacji wynika, że Barcelona pozostaje w stałym kontakcie z agentami Juliana Alvareza. Co prawda, otoczenia piłkarza dementuje rozmowy z klubem, ale może być to tylko działanie, aby zachować pozory.

Fakt, że Alvarez jest łączony z Blaugraną to nic nowego. Od miesięcy pojawiają się w mediach plotki, że Barcelona jest zainteresowana mistrzem świata. Atletico Madryt próbuje temu zapobiec, rozważając nowy kontrakt dla zawodnika, ale w obliczu możliwej przeprowadzki na Camp Nou, tak naprawdę niewiele może zdziałać. Jeśli piłkarz będzie chciał odejść, a Katalończycy wyłożą odpowiednią sumę, będzie po temacie. 26-latek gra dla Los Colchoneros od sierpnia 2024 roku. Wcześniej był związany z Manchesterem City.