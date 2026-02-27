Lewandowski na wylocie. Barcelona wybrała następcę

09:47, 27. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Gaston Edul

Robert Lewandowski prawdopodobnie nie dostanie nowego kontraktu. Ostatnie informacje sugerują, że latem opuści klub. Jak przekazał Gaston Edul, FC Barcelona wybrała piłkarza, który go zastąpi. Duma Katalonii jest w kontakcie z agentem Juliana Alvareza.

Robert Lewandowski
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona chce, żeby Alvarez został następcą Lewandowskiego

Ostatnie dni przyniosły nowe informacje w sprawie przyszłości Roberta Lewandowskiego. Jest już prawie pewne, że napastnik po zakończeniu sezonu pożegna się z klubem. FC Barcelona nie zaproponuje mu przedłużenia kontraktu, który wygasa w czerwcu.

Tak przynajmniej wynika z wypowiedzi bliskiego współpracownika Joana Laporty. Członek sztabu wyborczego Ferran Olive w rozmowie z serwisem Culemania ujawnił, że kataloński klub szuka następcy Polaka. „Nie, w zasadzie nie. Powiedziałbym, że nie. W tej chwili jest to powszechnie wiadome, że szukamy napastnika. FC Barcelona ma ku temu możliwości i obecnie szuka czołowego napastnika – odpowiedział na pytanie w temacie, czy 37-latek dostanie nową umowę.

W obliczu pożegnania z Lewandowskim powstaje pytanie: kto zastąpi go w przyszłym sezonie? Z odpowiedzią przychodzi Gaston Edul, dziennikarz serwisu TyC Sports. Z jego informacji wynika, że Barcelona pozostaje w stałym kontakcie z agentami Juliana Alvareza. Co prawda, otoczenia piłkarza dementuje rozmowy z klubem, ale może być to tylko działanie, aby zachować pozory.

Fakt, że Alvarez jest łączony z Blaugraną to nic nowego. Od miesięcy pojawiają się w mediach plotki, że Barcelona jest zainteresowana mistrzem świata. Atletico Madryt próbuje temu zapobiec, rozważając nowy kontrakt dla zawodnika, ale w obliczu możliwej przeprowadzki na Camp Nou, tak naprawdę niewiele może zdziałać. Jeśli piłkarz będzie chciał odejść, a Katalończycy wyłożą odpowiednią sumę, będzie po temacie. 26-latek gra dla Los Colchoneros od sierpnia 2024 roku. Wcześniej był związany z Manchesterem City.

