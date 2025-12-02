Flick polecił ten transfer Barcelonie. Wycenili go na 100 mln euro

Barcelona rozgląda się za skrzydłowym pod kątem przyszłego sezonu. Hansi Flick uważa, że odpowiednim wzmocnieniem byłby Yan Diomande - informuje "Fichajes". Sprowadzenie go będzie bardzo trudne.

fot. Sportimage Ltd Na zdjęciu: Hansi Flick

Wielki talent Lipska na liście Barcelony. Flick chce go w składzie

Barcelona tego lata sprowadziła na wypożyczenie Marcusa Rashforda. Były gwiazdor Manchesteru United przeplata lepsze występy z gorszymi, a jego przyszłość w Katalonii stoi pod znakiem zapytania. Jest opcja wykupu, natomiast decyzja w tej sprawie zapadnie dopiero w drugiej części sezonu. Do tej pory nie przekonał w pełni Hansiego Flicka, który tylko wyczekiwał powrotu Raphinhi.

Niewykluczone, że Barcelona pożegna po sezonie Rashforda i ruszy po nowego skrzydłowego. Wzmocnienie tej pozycji jest uważane w sztabie szkoleniowym za priorytet. Flick miał nawet doradzić władzom klubu, aby te zainteresowały się transferem Yana Diomande. Nastoletni skrzydłowy robi prawdziwą furorę w Lipsku i może szybko przeskoczyć na kolejny poziom.

Diomande uchodzi za jeden z największych talentów świata. W tym sezonie Bundesligi uzbierał już trzy trafienia oraz trzy asysty. Jego przebojowość i nieprzewidywalność to główne cechy, które urzekły Flicka. Przeprowadzenie tej operacji wiąże się jednak z bardzo dużym wysiłkiem, gdyż 19-latek będzie miał także propozycje z Premier League. Lipsk dostrzega jego wielki potencjał, a także rosnące zainteresowanie, dlatego wycenia go na aż 100 milionów euro. Być może dla Barcelony okaże się to przeszkodą nie do przeskoczenia.

Diomande wzmocnił latem Lipsk po kilku miesiącach w Hiszpanii. Leganes zarobiło na nim 20 milionów euro.