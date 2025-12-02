Flick polecił ten transfer Barcelonie. Wycenili go na 100 mln euro

12:45, 2. grudnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Fichajes

Barcelona rozgląda się za skrzydłowym pod kątem przyszłego sezonu. Hansi Flick uważa, że odpowiednim wzmocnieniem byłby Yan Diomande - informuje "Fichajes". Sprowadzenie go będzie bardzo trudne.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
fot. Sportimage Ltd Na zdjęciu: Hansi Flick

Wielki talent Lipska na liście Barcelony. Flick chce go w składzie

Barcelona tego lata sprowadziła na wypożyczenie Marcusa Rashforda. Były gwiazdor Manchesteru United przeplata lepsze występy z gorszymi, a jego przyszłość w Katalonii stoi pod znakiem zapytania. Jest opcja wykupu, natomiast decyzja w tej sprawie zapadnie dopiero w drugiej części sezonu. Do tej pory nie przekonał w pełni Hansiego Flicka, który tylko wyczekiwał powrotu Raphinhi.

Niewykluczone, że Barcelona pożegna po sezonie Rashforda i ruszy po nowego skrzydłowego. Wzmocnienie tej pozycji jest uważane w sztabie szkoleniowym za priorytet. Flick miał nawet doradzić władzom klubu, aby te zainteresowały się transferem Yana Diomande. Nastoletni skrzydłowy robi prawdziwą furorę w Lipsku i może szybko przeskoczyć na kolejny poziom.

Diomande uchodzi za jeden z największych talentów świata. W tym sezonie Bundesligi uzbierał już trzy trafienia oraz trzy asysty. Jego przebojowość i nieprzewidywalność to główne cechy, które urzekły Flicka. Przeprowadzenie tej operacji wiąże się jednak z bardzo dużym wysiłkiem, gdyż 19-latek będzie miał także propozycje z Premier League. Lipsk dostrzega jego wielki potencjał, a także rosnące zainteresowanie, dlatego wycenia go na aż 100 milionów euro. Być może dla Barcelony okaże się to przeszkodą nie do przeskoczenia.

POLECAMY TAKŻE

Diego Simeone
Barcelona kusi, Atletico odpowiada. Gwiazda dostanie ofertę życia
Hansi Flick
FC Barcelona i Real Madryt powalczą o gwiazdę wartą 70 mln euro
Robert Lewandowski
Lewandowski może nie zagrać! Przewidywane składy na mecz Barcelona – Atletico

Diomande wzmocnił latem Lipsk po kilku miesiącach w Hiszpanii. Leganes zarobiło na nim 20 milionów euro.