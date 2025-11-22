Flick podjął decyzję ws. transferu Cancelo do Barcelony!

Joao Cancelo znów jest łączony z transferem do Barcelony. Jak podaje portal Don Balon, Deco naciska na powrót bocznego defensora, ale Hansi Flick nie jest przekonany do tego pomysłu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick nie chce Cancelo w Barcelonie

Od kilku tygodni Deco ponownie nalega na transfer Joao Cancelo, ponieważ dyrektor sportowy uważa, że byłby on dobrym wzmocnieniem. Według niego to zawodnik, który mógłby pomóc techniką, swoim doświadczeniem i umiejętnością gry po obu stronach defensywy. Dodatkowo piłkarz zna klub i jest gotów obniżyć pensję.

Hansi Flick ma jednak inne zdanie. Niemiec obawia się, że po grze w Arabii Saudyjskiej Portugalczyk może mieć problemy w grze z dużą intensywnością w europejskich rozgrywkach. Szkoleniowiec twierdzi też, że styl gry 31-latka nie pasuje w pełni do zespołu, szczególnie pod kątem defensywy. Dlatego na razie Flick blokuje ten transfer, mimo że Barcelona chce wzmocnić boki obrony.

Tymczasem według doniesień „Don Balon” klubie rośną napięcia. Deco dalej naciska na pozyskanie doświadczonego zawodnika, ale z drugiej strony Flick nie zamierza ustąpić.

Cancelo to obecnie piłkarz Al-Hilal. Jego kontrakt z saudyjskim gigantem obowiązuje do 2027 roku. Portal „Transfermarkt” wycenia go na 15 milionów euro.

