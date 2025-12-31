Flick otrzymał telefon z ofertą. Barcelona może pozyskać gwiazdę Bayernu

Hansi Flick otrzymał wiadomość od swojego byłego podopiecznego. Okazuje się, że jedna z gwiazd Bayernu Monachium znów chce grać pod jego okiem - poinformowało Mundo Deportivo.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Goretzka zaoferował się Barcelonie. Flick dostał wiadomość

Do trenera Barcelony dotarła wiadomość od Leona Goretzki, który dał do zrozumienia, że chętnie wróciłby do współpracy ze swoim byłym szkoleniowcem z czasów Bayernu Monachium. 30-letni pomocnik wchodzi w ostatnie sześć miesięcy kontraktu z Bayernem i coraz więcej wskazuje na to, że klub nie będzie szczególnie zabiegał o jego przedłużenie.

Goretzka regularnie gra w Bundeslidze pod wodzą Vincenta Kompany’ego, ale w Lidze Mistrzów jego rola jest już znacznie mniejsza. Z Monachium płyną też sygnały, że ewentualna nowa umowa oznaczałaby krótszy okres i wyraźną obniżkę pensji.

Sam piłkarz nie ukrywa rozczarowania postawą władz Bayernu, zwłaszcza po zeszłorocznych próbach wypchnięcia go z klubu wbrew jego woli. Piłkarz sportowo odbudował swoją pozycję, ale relacje z klubem pozostały chłodne. Nic więc dziwnego, że Goretzka zaczął rozglądać się za nowym kierunkiem i wysłał sygnał właśnie do Flicka, z którym przeżywał najlepszy okres kariery.

Zainteresowanie Niemcem wykazują też inne kluby, m.in. Atletico Madryt, Tottenham, Napoli czy Juventus. Barcelona na ten moment ma środek pola mocno obsadzony i Goretzka nie jest transferowym priorytetem. Flick zna jednak jego możliwości i wie, że to niezwykle wartoścowy zawodnik.