Flick chce go u siebie. 50 mln euro za następcę Lewandowskiego

Hansi Flick koncentruje się na poszukiwaniu następcy Roberta Lewandowskiego. Bild przekonuje, że niemiecki trener wytypował swojego faworyta. Barcelona ma zapłacić 50 milionów euro.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick ma swojego faworyta

Barcelona już niedługo będzie musiała pozyskać napastnika, który zastąpi Roberta Lewandowskiego. Chociaż przyszłość reprezentanta Polski jeszcze nie została jasno określona, to Hansi Flick i tak musi myśleć o pozyskaniu jego następcy. 37-latek może pozostać w szeregach Dumy Katalonii, jednak nie będzie pierwszoplanową postacią.

Kto może zasilić szeregi mistrzów Hiszpanii? Niemiecki trener wskazał zawodnika, który powinien trafić do Barcy. To Serhou Guirassy. Snajper Borussii Dortmund będzie dostępny na rynku za 50 milionów euro. Tyle wynosi klauzula odstępnego dla klubów z Europy, co ujawnił Bild.

Gwinejczyk nie naciska na zmianę klubowych barw, jednak także nie wyklucza, że już niedługo podejmie nowe wyzwanie. A takim z pewnością byłaby przeprowadzka do stolicy Katalonii. Flick jest przekonany, że 29-latek szybko wkomponuje się w jego zespół.

Barcelona jest gotowa wyłożyć wspomnianą wyżej kwotę i sprowadzić byłego napastnika VfB Stuttgart. W lecie 2024 roku Borussia zapłaciła 18 milionów euro za Guirassy’ego.