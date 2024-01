Imago / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Filip Jagiełło

Filip Jagiełło został wypożyczony z Genoi do drugoligowej Spezii

Polak po awansie do Serie A stracił miejsce w drużynie kierowanej przez Alberto Gilardino

Środkowy pomocnik w nowym klubie zagra z innymi Polakami. Zawodnikami Spezii są Drągowski, Reca oraz Wiśniewski

Filip Jagiełło nowym piłkarzem Spezii

Filip Jagiełło został zaprezentowany jako nowy piłkarz grającej w Serie B Spezii Calcio. Polak nie był w stanie przebić się do wyjściowego składu Genoi. Choć w poprzednim sezonie stanowił mocny punkt zespołu, to po awansie do najwyższej ligi Alberto Gilardino zrezygnował z usług pomocnika. Wypożyczenie byłego reprezentanta Polski do lat 21 będzie obowiązywało do końca obecnego sezonu.

26-latek przez nowy klub został opisany jako piłkarz szybki, z dużą jakością techniczną oraz cennym doświadczeniem i wizją gry. W Spezii będzie występował na boisku z numerem 97.

Jagiełło do Włoch trafił w styczniu 2019 roku z Zagłębia Lubin za 2 miliony euro. Podczas pobytu w Genoi był wypożyczony na okres dwóch lat do Brescii. Po udanej przygodzie w Lombardii wrócił do “Rossoblu” i w znacznym stopniu przyczynił się do awansu do Serie A. Jego licznik występów w zespole z Stadio Luigi Ferraris zatrzymał się na 51 występach, w których zdobył 4 bramki i zaliczył 5 asyst.