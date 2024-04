Tottenham Hotspur zainteresowany napastnikiem z Serie A

fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Albert Gudmundsson

Albert Gudmundsson może zamienić Genoę na Tottenham

Tottenham Hotspur walczy w tej kampanii o to, aby móc grać jesienią tego roku w europejskich pucharach. Tymczasem decydenci klubowi już rozglądają się za wzmocnieniami. Ciekawe wieści dotyczą analizowania rynku pod kątem napastników. Na dzisiaj The Spurs w ofensywie mogą liczyć na takich graczy jak: Dejan Kulusevski, Timo Werner czy Heun-min Son. Mimo wszystko władze klubu chcą poprawić sytuację kadrową w ataku.

Serwis Fichajes.net podaje, że działacze klubu z Londynu są zainteresowani pozyskaniem Alberta Gudmundssona z Genoi. 26-latek to zawodnik urodzony w Rejkjaviku Przykuł już uwagę kilku klubów zarówno we Włoszech, jak i z innych krajów. Wśród chętnych na pozyskanie piłkarza są też Inter Mediolan czy Juventusu.

Islandczyk za 40 milionów euro

Pewnego rodzaju przeszkodą przy finalizacji transakcji z udziałem gracza może być jednak jego wycena. Gudmundsson jest bardzo wartościowy dla Rossoblu. Genoa oczekuje zatem za zawodnika 40 milionów euro, co sprawia, że kluby z Serie A raczej nie będą mogły pozwolić sobie na taki transfer.

Niewykluczone w takim razie, że na dzisiaj liderem w wyścigu po napastnika, jest Tottenham. Angielski klub może wykorzystać niechęć Interu i Juventusu do wydawania dużych pieniędzy na transfer z udziałem gracza. Gudmundsson może być natomiast cennym wzmocnieniem dla The Spurs, na co wpływ może mieć przede wszystkim jego wszechstronność. W tej kampanii 37-krotny reprezentant Islandii wystąpił w 33 meczach, strzelając w nich 15 goli. Zaliczył też cztery asysty.

