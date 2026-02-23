Ferran Torres zaskoczył wyznaniem o Realu. Dlatego powiedział „nie”

08:08, 23. lutego 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Madrid Universal

FC Barcelona wróciła na pozycję lidera, a jednym z bohaterów sezonu jest Ferran Torres. Hiszpan ujawnił, że w przeszłości kilkukrotnie mógł podpisać kontrakt z Realem Madryt.

Ferran Torres
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

Ferran Torres wybrał rodzinę zamiast Realu Madryt

FC Barcelona w tym sezonie może liczyć na solidną formę Ferrana Torresa. Napastnik zdobył już 16 bramek we wszystkich rozgrywkach i dzieli minuty z Robertem Lewandowskim. Od momentu transferu w 2022 roku rozegrał blisko 200 meczów w barwach Blaugrany. Niewiele brakowało jednak, aby jego kariera potoczyła się zupełnie inaczej.

W rozmowie z COPE Ferran przyznał, że w młodości miał kilka okazji, by trafić do Realu Madryt. – Kiedy byłem młody, miałem kilka możliwości podpisania kontraktu z Realem Madryt, ale uznaliśmy, że to nie był odpowiedni moment – powiedział.

Zawodnik zdradził, że jedna z propozycji pojawiła się po mundialu, gdy dołączał do pierwszej drużyny Valencii. – W jednym przypadku byłem na mistrzostwach świata i dołączyłem do pierwszego zespołu Valencii. Myślę, że wyszło to dobrze. Pozostałe trzy okazje pojawiły się, gdy byłem jeszcze młodszy – wyjaśnił.

Torres podkreślił, że kluczowa była decyzja rodziny. – W tamtym czasie większą wagę przywiązywałem do bycia bliżej domu, dlatego razem z rodziną zdecydowaliśmy się zostać – dodał.

Hiszpan przebił się do seniorskiego futbolu w Valencii, a w 2020 roku przeniósł się do Manchesteru City. Po nieudanym okresie w Anglii trafił do Barcelony. Początki nie były łatwe, lecz pod wodzą Hansiego Flicka jego rola znacząco wzrosła. Kontrakt Torresa obowiązuje do 2030 roku i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miał zmienić barwy.

