Ferran Torres może opuścić Barcelonę. Kolejny gigant zgłasza się po napastnika

Ferran Torres nie jest pewny swojej przyszłości w Barcelonie. Matteo Moretto informuje, że hiszpański napastnik przyciąga sporą uwagę ze strony Atletico Madryt.

Atletico Madryt zainteresowane Ferranem Torresem

Ferran Torres przeżywa obecnie najlepszy okres od momentu dołączenia do Barcelony. Hiszpański napastnik coraz częściej jest pierwszym wyborem trenera Hansiego Flicka. W efekcie Robert Lewandowski musi częściej godzić się z rolą rezerwowego. Choć 26-latek notuje bardzo solidny sezon, jego skuteczność w ostatnich tygodniach nieco wyhamowała.

Po raz ostatni wpisał się na listę strzelców w styczniu, w ligowym meczu przeciwko Elche CF. Łącznie ma jednak na koncie 16 bramek w 40 występach we wszystkich rozgrywkach. Dobra forma Torresa nie umknęła uwadze innych klubów. Jak informuje Matteo Moretto, jednym z najbardziej zainteresowanych jego pozyskaniem jest Atletico Madryt. Kluczową rolę w ewentualnym transferze może odegrać dyrektor sportowy Rojiblancos, Mateu Alemany.

– Jest jednym z ulubionych piłkarzy Alemany’ego – podkreślił Moretto. Hiszpan od dłuższego czasu znajduje się na radarze madryckiego klubu. W Dumie Katalonii trwają już przygotowania po Lewandowskim. Choć Polak nadal odgrywa istotną rolę w drużynie, władze klubu analizują możliwość sprowadzenia klasycznej dziewiątki, która w przyszłości przejmie odpowiedzialność za zdobywanie bramek.

Na liście życzeń znajduje się między innymi Julian Alvarez, który jest obecnie związany z ekipą Diego Simeone. Jak zaznacza Moretto, Barcelona nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie odejścia Torresa. 53-krotny reprezentant Hiszpanii występuje na Camp Nou od 2022 roku, kiedy to przeniósł się z Manchesteru City za 55 milionów euro. Na szerokie wody wypłynął wcześniej w Valencii. Obecny kontrakt Torresa z katalońskim gigantem obowiązuje do czerwca 2027 roku.