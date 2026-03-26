Ferran Torres może opuścić Barcelonę. Kolejny gigant zgłasza się po napastnika

15:32, 26. marca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski

Ferran Torres nie jest pewny swojej przyszłości w Barcelonie. Matteo Moretto informuje, że hiszpański napastnik przyciąga sporą uwagę ze strony Atletico Madryt.

Na zdjęciu: Ferran Torres

Atletico Madryt zainteresowane Ferranem Torresem

Ferran Torres przeżywa obecnie najlepszy okres od momentu dołączenia do Barcelony. Hiszpański napastnik coraz częściej jest pierwszym wyborem trenera Hansiego Flicka. W efekcie Robert Lewandowski musi częściej godzić się z rolą rezerwowego. Choć 26-latek notuje bardzo solidny sezon, jego skuteczność w ostatnich tygodniach nieco wyhamowała.

Po raz ostatni wpisał się na listę strzelców w styczniu, w ligowym meczu przeciwko Elche CF. Łącznie ma jednak na koncie 16 bramek w 40 występach we wszystkich rozgrywkach. Dobra forma Torresa nie umknęła uwadze innych klubów. Jak informuje Matteo Moretto, jednym z najbardziej zainteresowanych jego pozyskaniem jest Atletico Madryt. Kluczową rolę w ewentualnym transferze może odegrać dyrektor sportowy Rojiblancos, Mateu Alemany.

Jest jednym z ulubionych piłkarzy Alemany’ego – podkreślił Moretto. Hiszpan od dłuższego czasu znajduje się na radarze madryckiego klubu. W Dumie Katalonii trwają już przygotowania po Lewandowskim. Choć Polak nadal odgrywa istotną rolę w drużynie, władze klubu analizują możliwość sprowadzenia klasycznej dziewiątki, która w przyszłości przejmie odpowiedzialność za zdobywanie bramek.

Na liście życzeń znajduje się między innymi Julian Alvarez, który jest obecnie związany z ekipą Diego Simeone. Jak zaznacza Moretto, Barcelona nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie odejścia Torresa. 53-krotny reprezentant Hiszpanii występuje na Camp Nou od 2022 roku, kiedy to przeniósł się z Manchesteru City za 55 milionów euro. Na szerokie wody wypłynął wcześniej w Valencii. Obecny kontrakt Torresa z katalońskim gigantem obowiązuje do czerwca 2027 roku.

