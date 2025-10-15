FC Barcelona zainteresowana wychowankiem Realu Madryt

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Pablo Barrios na celowniku Barcelony

FC Barcelona myśli o wzmocnieniach składu w kontekście najbliższego letniego okienka transferowego. Niewykluczone, że klub ze stolicy Katalonii zdecyduje się zwiększyć rywalizację w środku pola, zwłaszcza że wciąż nie wiadomo, w jakiej formie po kontuzji wróci Gavi, a przyszłość Daniego Olmo stoi pod znakiem zapytania. Jak podaje hiszpański serwis „Fichajes.net”, działacze Barcelony rozważają sprowadzenie nowego pomocnika, który mógłby wnieść świeżość oraz energię do zespołu Hansiego Flicka. Według informacji przekazanych przez wspomniany portal, jednym z głównych kandydatów jest zawodnik występujący na co dzień w barwach rywala ekipy Blaugrany w walce o mistrzowski tytuł.

Na radarze wiceliderów La Ligi znalazł się bowiem Pablo Barrios, czyli utalentowany pomocnik Atletico Madryt. Niemiecki szkoleniowiec Barcelony – wspomniany wyżej Hansi Flick – bardzo ceni 22-letniego Hiszpana i widziałby go w swoim zespole ze względu na jego wszechstronność oraz mobilność. Wyciągnięcie złotego medalisty olimpijskiego z drużyny Los Rojiblancos może być jednak niezwykle trudnym zadaniem. Mianowicie, Barrios jest kluczowym piłkarzem ekipy prowadzonej przez Diego Simeone, a kontrakt pomocnika ze stołecznym klubem obowiązuje aż do 30 czerwca 2030 roku. Zatem wydaje się, że jedynie hojna oferta finansowa mogłaby przekonać Atletico do rozpoczęcia rozmów transferowych.

Co ciekawe, Pablo Barrios swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w słynnej akademii Realu Madryt – La Fabrice. Trzykrotny reprezentant Hiszpanii nie zdołał się jednak przebić w młodzieżowych strukturach Królewskich, dlatego przeniósł się do lokalnego rywala. Na początku 2023 roku został pełnoprawnym członkiem pierwszej drużyny Atletico Madryt, dla której rozegrał już 115 meczów we wszystkich rozgrywkach. Obecnie jego wartość rynkowa jest szacowana na 55 milionów euro. Nie ulega wątpliwości, że ewentualne pozyskanie Barriosa byłoby dla Barcelony dużym wzmocnieniem i jednocześnie sporym osłabieniem jednego z największych konkurentów w rywalizacji o najwyższe cele w lidze hiszpańskiej.