Klauzula odstępnego w aktualnym kontrakcie Pau Cubarsiego z Barceloną wynosi zaledwie 10 mln euro. To przykuwa uwagę klubów Premier League - podaje ESPN.

IMAGO / Ricardo Larreina Na zdjęciu: Pau Cubarsi

FC Barcelona musi renegocjować umowę Pau Cubarsiego

W obecnym kontrakcie nastolatka znajduje się niska klauzula wykupu

Ten fakt jak najszybciej chcą wykorzystać inne drużyny

Pau Cubarsi trafi do Premier League? Jest pod obserwacją

Pau Cubarsi to jedno z odkryć aktualnego sezonu La Ligi. Xavi Hernandez mając problemy z obsadzeniem środka obrony postanowił dać szansę 17-letniemu stoperowi, który ze swoich obowiązków wywiązuje się wręcz wzorowo.

FC Barcelona musi zadbać o przyszłość swojej perełki, ponieważ klauzula odstępnego w jej obecnej umowie (ważnej do 2026 roku) wynosi tylko 10 milionów euro. Barca w najbliższym czasie planuje więc usiąść do rozmów z przedstawicielem piłkarza, by renegocjować warunki kontraktu.

Według stacji telewizyjnej “ESPN” możliwość sprowadzenia zdolnego zawodnika w promocyjnej cenie wykorzystać chciałyby kluby Premier League. O zainteresowaniu Pau Cubarsim ze strony Manchesteru City mówiło się już jakiś czas temu.