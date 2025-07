FC Barcelona stawia na swoich! Znany obrońca wypada z planów

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Denzel Dumfries nie dla FC Barcelony

FC Barcelona w trakcie kampanii 2024/2025 prezentowała się bardzo dobrze. Finalnie ekipa dowodzona przez Hansiego Flicka wywalczyła kilka trofeów. Triumfowała w mistrzostwach La Liga, a także wygrała Copa del Rey i Superpuchar Hiszpanii. Ostatnio natomiast nie brakowało spekulacji na temat wzmocnienia prawej obrony przez Katalończyków. Nowe wieści przekazała „Marca”.

Według informacji hiszpańskiej gazety Denzel Dumfries łączony z przeprowadzką do Barcy nie trafi do hiszpańskiego giganta. Powód jest prosty. Władze hiszpańskiego klubu nie planują zakontraktowania nowego zawodnika do defensywy.

Marca przekonuje też, że trener Hansi Flick darzy zaufaniem swoich dwóch prawych obrońców. Jules Kounde i Hector Fort to gracze, na których planuje stawiać w nowym sezonie niemiecki trener. Flick jednocześnie ma bardzo mocno wierzyć w postępy 18-latka.

Dumfries to natomiast 29-letni piłkarz, mający kontrakt z Interem Mediolan ważny do końca czerwca 2028 roku. Rynkowa wartość reprezentanta Holandii została oszacowana na 35 milionów euro. Chociaż w mediach pojawiały się wieści, że klub z Serie A może pozwolić piłkarzowi odejść, jeśli pojawi się oferta w wysokości 25 milionów euro. Warunkiem jest jednak załatwienie transakcji najpóźniej do 15 lipca.

W ostatniej kampanii Holender wystąpił łącznie w 47 meczach. Strzelił w nich 11 goli.

