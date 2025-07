fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Szymon Marciniak będzie sędziował w meczu Real Madryt – Paris Saint-Germain

Real Madryt o finał Klubowych Mistrzostw Świata, które w tym roku rozgrywane są w nowej formule, powalczy z PSG. Faworyta tej konfrontacji trudno wskazać. Z jednej strony do meczu podejdzie wicemistrz La Liga. Paryżanie to natomiast mistrz Francji i ostatni triumfator Ligi Mistrzów. FIFA z kolei przekazała wiadomość, kto będzie sędzią głównym spotkania.

Zaszczyt poprowadzenia potyczki z udziałem dwóch europejskich gigantów przypadł Szymonowi Marciniakowi. Polski sędzia będzie zatem sędziował kolejny mecz na turnieju w Stanach Zjednoczonych z udziałem Los Blancos. Był też rozjemcą starcia Realu z Juventusem. Marciniak ma też w swoim bilansie na Klubowych Mistrzostwach Świata starcie pomiędzy Interem Miami a Palmeiras.

44-letniemu sędziemu pomagać będą rodacy. Jego asystentami będą Tomasz Liskiewicz oraz Adam Kupsik. Z kolei arbitrem technicznym ma być Mustapha Ghorbala z Algierii.

W związku z tym, że pochodzący z Płocka arbiter, został wytypowany do poprowadzenia spotkania w ramach 1/2 finału turnieju w Ameryce Północnej, to wszystko wskazuje na to, że Marciniak nie zostanie oddelegowany do finału rozgrywek. Ten według narracji Rafała Rostkowskiego z TVP Sport może poprowadzić ktoś z dwójki Michael Oliver lub Facundo Tello. W przypadku pierwszej opcji dużo będzie zależeć od tego, czy w ostatnim meczu turnieju zagra Chelsea. Jeśli tak, siłą rzeczy angielski arbiter nie poprowadzi tych zawodów.

Czytaj także: Barcelona rezygnuje z gwiazdy Premier League. Kurs na nowy cel