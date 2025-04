Fati na celowniku rywala Barcelony. Możliwe wypożyczenie

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Ansu Fati

Celta Vigo może wypożyczyć Fatiego

O ile nie wydarzy się nic niespodziewanego, Ansu Fati odejdzie z Barcelony po zakończeniu sezonu w trakcie letniego okienka transferowego. Hansi Flick nie uwzględnia go w swoich planach na przyszły sezon. Możliwy jest transfer definitywny, jednak wszystko wskazuje na to, że Blaugrana wypożyczy zawodnika. Jednym z zainteresowanych klubów jest Celta Vigo.

To klub, który walczy obecnie o awans do europejskich pucharów. Mogłoby to być więc dobre miejsce dla 22-latka na odbudowanie swojej formy. Kataloński klub chce, żeby Fati grał regularnie, odzyskał pewność siebie oraz rytm meczowy i dalej się rozwijał.

Zobacz WIDEO: "Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony"

Barcelona mogłaby zgodzić się na wypożyczenie bez opcji obowiązkowego wykupu. Jeśli Hiszpan odzyskałby swoją formę, nic nie jest wykluczone w kontekście jego przyszłości na Camp Nou. Najpierw jednak musi udowodnić swoją wartość.

Jego otoczenie pozytywnie ocenia możliwość przejścia do Celty, choć na stole są także oferty z klubów Premier League i innych europejskich lig. Jednak opcja pozostania w Hiszpanii, w solidnym klubie z ambicjami gry w Europie, wydaje się najbardziej atrakcyjna. Wszystko wskazuje na to, że Ansu Fati zmieni swoje otoczenie.

