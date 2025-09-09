Fabiański z sensacyjnym powrotem? Polak może zostać w Premier League

Łukasz Fabiański po odejściu z West Ham United wciąż pozostaje bez klubu. Jak podaje portal The West Ham Way, polski bramkarz może zaliczyć sensacyjny powrót.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Fabiański

Łukasz Fabiański wciąż może występować w Premier League

Z West Ham United odszedł Wes Foderingham, który przeniósł się do cypryjskiego Aris Limassol. 34-latek był trzecim golkiperem Młotów. Tymczasem w Anglii coraz głośniej mówi się o możliwym powrocie Łukasza Fabiańskiego do zespołu prowadzonego przez Grahama Pottera.

Angielski klub nie zanotował udanego początku sezonu, przegrywając trzy z czterech spotkań. Część kibiców West Hamu zaczęła domagać się powrotu polskiego bramkarza i jak się okazuje, taki scenariusz może się ziścić, choć trzeba zaznaczyć, że na razie są to tylko plotki.

40-latek występował w barwach Młotów przez 7 sezonów w latach 2018-2025. W tym czasie między słupkami wystąpił w 216 meczach, a 55 razy zachował czyste konto. Polak cieszył się dużym uznaniem kibiców i odgrywał ważną rolę, zapewniając stabilność w defensywie ekipy Premier League.

Obecnie podstawowym bramkarzem Mads Hermansen, który został sprowadzony w trakcie minionego okienka transferowego z Leicester City. Zmiennikiem 25-letniego Duńczyka jest Alphonse Areola. Gdyby Fabiański powrócił do West Hamu najprawdopodobniej pełniłby rolę trzeciego golkipera.

Były zawodnik m.in. Arsenalu był w ostatnim czasie łączony z Aston Villą, beniaminkiem Championship Charlton Athletic, a także z powrotem do Legii. Póki co jednak były reprezentant Polski wciąż pozostaje bez klubu.

Zobacz także: Manchester City może sprowadzić gwiazdę. To priorytet transferowy Guardioli