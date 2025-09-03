Fabiański łączony z klubem Premier League. Szykuje się głośny ruch

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Fabiański

Aston Villa zainteresowana Łukaszem Fabiańskim

Łukasz Fabiański pozostaje związany z angielskim futbolem od 2007 roku. Wówczas bramkarz przeniósł się z Legii Warszawa do Arsenalu, gdzie rozegrał 78 meczów. Od sezonu 2014/15 reprezentował barwy Swansea City w Premier League, a przez ostatnie siedem lat grał w West Hamie, z którym po zakończeniu poprzedniego sezonu nie przedłużył kontraktu.

Doświadczony golkiper nie ogłosił jeszcze zakończenia kariery i wciąż pozostaje bez klubu. Latem był łączony z powrotem do Legii Warszawa. Jednak sam szybko zdementował doniesienia. W stołecznym zespole uzbierał 62 spotkania.

Teraz dziennik „Daily Mail” podał zaskakujące informację. Okazuje się, że Fabiański znalazł się w kręgu zainteresowań Aston Villi. Polak miałby w zespole z Birmingham zastąpić Emiliano Martineza, który w ostatnich dniach letniego okna transferowego był przymierzany do Manchesteru United. Niewykluczone, że angielski gigant ponownie spróbuje sprowadzić Argentyńczyka zimą.

Fabiański w swojej karierze zagrał w Premier League aż 376 razy. W Aston Villi spotkałby się z Mattym Cashem. Drużyna prowadzona przez Unaia Emery’ego zajmuje 19. miejsce w angielskiej elicie. Drużyna prowadzona przez Unaia Emery’ego obecnie zajmuje 19. miejsce w angielskiej ekstraklasie. Start sezonu nie jest łatwy dla hiszpańskiego menedżera. Aston Villa zremisowała bezbramkowo z Newcastle United, a następnie poniosła porażki z Brentfordem (0:1) i Crystal Palace (0:3).