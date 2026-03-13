Napoli wysłało skautów do Argentyny. Na radarze wielki talent

Domenico Cippitelli / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Exequiel Zeballos obserwowany przez SSC Napoli

SSC Napoli planuje aktywność podczas najbliższego letniego okna transferowego. Obecny sezon nie układa się po myśli drużyny Azzurrich, która odpadła już z Ligi Mistrzów oraz Pucharu Włoch. Szanse zespołu Antonio Conte na obronę tytułu mistrzowskiego w Serie A również są aktualnie niewielkie. Z tego powodu władze klubu spod Wezuwiusza zamierzają wzmocnić skład, aby w kolejnej kampanii ponownie włączyć się do walki o najważniejsze trofea.

Niewykluczone, że Napoli zdecyduje się zwiększyć rywalizację w linii ataku. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, na celowniku giganta z Półwyspu Apenińskiego znalazł się bowiem Exequiel Zeballos.

Skrzydłowy Boca Juniors imponuje bardzo dobrą formą w argentyńskiej ekstraklasie, co zwróciło uwagę skautów włoskiego potentata. Przedstawiciele SSC Napoli mają uważnie monitorować rozwój zawodnika z Ameryki Południowej, analizując możliwość jego sprowadzenia podczas nadchodzącego okienka transferowego.

Młodzieżowy reprezentant Argentyny jest wychowankiem klubu z La Bombonery, a do pierwszego zespołu został włączony w lipcu 2020 roku. Od tego czasu atakujący w koszulce Boca Juniors zdążył rozegrać 130 spotkań. W tym czasie zdobył 16 bramek oraz zanotował 14 asyst, stając się ważną postacią drużyny Los Xeneizes. Jego obecny kontrakt obowiązuje do 31 grudnia 2026 roku, co może ułatwić ewentualną transakcję. Według portalu „Transfermarkt” wartość rynkowa zawodnika wynosi około 10 milionów euro.