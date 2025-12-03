Eric Garcia podjął decyzję. Znana przyszłość w Barcelonie

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Eric Garcia

Barcelona zatrzyma Erica Garcię

Eric Garcia dołączył do Barcelony w 2021 roku z Manchesteru City, choć wcześniej szkolił się w słynnej akademii La Masii. 24-latek spędził sezon 2023/24 na wypożyczeniu w Gironie. Obecnie ma pewne miejsce w składzie Hansiego Flicka na Camp Nou.

W tym sezonie Hiszpan rozegrał 20 meczów we wszystkich rozgrywkach, zapisując na swoim koncie jedno trafienie i jedną asystę. Według Fabrizio Romano, Garcia w przyszłym tygodniu ma podpisać nowy kontrakt obowiązujący do czerwca 2030 roku. Obecna umowa defensora wygasa w czerwcu 2026 roku.

Nowa umowa ma również obejmować solidną podwyżkę pensji. Garcia jest jednym z najgorzej opłacanych zawodników zespołu. Niepokój kibiców Barcelony wzrósł, gdy obrońca był łączony z transferem do PSG. Jednak kataloński klub stanowczo zaznaczył, że nie planuje rozstania z uniwersalnym defensorem.

Garcia jest 19-krotnym reprezentantem Hiszpanii. Ma na koncie łącznie 137 występów w barwach Barcelony i siedem bramek. Jego wszechstronność i doświadczenie sprawiają, że jest istotnym ogniwem drużyny. Może występować zarówno jako środkowy obrońca, jak i defensywny pomocnik.

🚨🔵🔴 Eric García’s new contract will be signed next week. The agreement will be valid for the next five years. pic.twitter.com/Yu72lWiwXs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 3, 2025

FC Barcelona po wtorkowym zwycięstwie nad Atletico Madryt (3:1) w 19. kolejce La Liga ma już cztery punkty przewagi nad drugim w tabeli Realem Madryt, który nie wygrał w lidze od ponad miesiąca. Katalończycy już 6 grudnia zagrają za wyjeździe z Realem Betis w La Liga.