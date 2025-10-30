Eric Garcia podjął decyzję. Barcelona dopięła swego

Eric Garcia zgodził się na podpisanie nowego kontraktu z Barceloną – informuje portal "TBR Football". Tym samym ucięte zostały wszelkie spekulacje dotyczące jego ewentualnego odejścia z katalońskiego klubu.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Eric Garcia

Barcelona przedłuży kontrakt z Erikiem Garcią

Eric Garcia jest wychowankiem Barcelony. Okazuje się, że Hiszpan jest o krok od podpisania nowego kontraktu z Dumą Katalonii, o czym informuje serwis „TBR Football”. Obie strony uzgodniły już warunki umowy, a jej oficjalne ogłoszenie ma nastąpić w najbliższych dniach.

Choć kariera Garcii na Camp Nou miała swoje wzloty i upadki, obecny sezon pokazuje, że 24-letni obrońca odzyskał zaufanie Hansiego Flicka. Hiszpan, zanim zadebiutował w Barcelonie, występował w Manchesterze City, z którego wrócił w 2021 roku po wygaśnięciu kontraktu na Etihad Stadium. W sezonie 2023/24 został wypożyczony do Girony.

Łącznie dla katalońskiego klubu rozegrał 128 spotkań, w których zdobył siedem bramek. Jego aktualna umowa obowiązuje do czerwca 2026 roku. W trwającym sezonie Garcia stał się jednym z kluczowych zawodników Flicka. Stoper rozegrał 13 meczów i stworzył solidny duet Pau Cubarsim. W spotkaniu z Realem Oviedo wpisał się nawet na listę strzelców.

Flick jest bardzo zadowolony z jego formy i roli w drużynie, co ma bezpośredni wpływ na decyzję o nowym kontrakcie. W ostatnich tygodniach Garcia był łączony z Chelsea i Tottenhamem Hotspur. 24-latek uzbierał także 19 meczów w reprezentacji Hiszpanii.