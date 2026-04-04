Enzo Fernandez coraz bliżej giganta. Na stole 100 milionów euro

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Chelsea gotowa usiąść do rozmów z Realem Madryt

W ostatnich dniach gorącym tematem w światowych mediach jest przyszłość Enzo Fernandeza. Pomocnik Chelsea w jednym z wywiadów przyznał, że widziałby siebie w Realu Madryt i chciałby niedługo zamieszkać w stolicy Hiszpanii. Wypowiedź ta nie spotkała się z aprobatą władz londyńskiego klubu, które zdecydowały się zawiesić 25-letniego zawodnika. Zatem szkoleniowiec drużyny The Blues – Liam Rosenior – nie będzie brał go pod uwagę przy ustalaniu podstawowego składu na dwa najbliższe spotkania.

Gigant z Wysp Brytyjskich zdaje sobie sprawę, że piłkarz może naciskać na odejście podczas letniego okienka transferowego. W związku z tym zwycięzcy zeszłorocznych Klubowych Mistrzostw Świata nie zamierzają na siłę zatrzymywać go w Londynie.

Jak informuje w sobotni poranek kataloński dziennik „SPORT”, Chelsea jest gotowa usiąść do negocjacji z Realem Madryt w sprawie sprzedaży Argentyńczyka. Kwota potencjalnego transferu miałaby wynieść około 100 milionów euro. Hiszpanie widzą w mierzącym 178 centymetrów zawodniku idealnego kandydata do wzmocnienia swojej linii pomocy.

Enzo Fernandez trafił na Stamford Bridge w styczniu 2023 roku za 120 milionów euro z Benfiki Lizbona. Od tego czasu w barwach drużyny The Blues rozegrał 161 spotkań, zdobywając 28 bramek i notując 29 asyst. Kontrakt środkowego pomocnika obowiązuje aż do 30 czerwca 2032 roku, co oznacza, że ewentualna transakcja będzie bardzo kosztowna. Włodarze Realu Madryt muszą przygotować ogromne środki, jeśli chcą sprowadzić mistrza świata do swojego zespołu. Czas pokaże, czy taka przeprowadzka dojdzie do skutku.