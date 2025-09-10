Endrick znalazł się na radarze ligowego rywala. Real opracował plan

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Endrick

Endrick chce regularnie grać

Real Madryt powoli wraca do pracy po przerwie reprezentacyjnej. Xabi Alonso i jego sztab przygotowują się do najbliższego meczu z Realem Sociedad, a następnie do startu zmagań w Lidze Mistrzów. W związku z napiętym terminarzem hiszpański szkoleniowiec może zdecydować się na rotacje w składzie. Trener chce, żeby każdy zawodnik czuł się potrzebny i dostał swoją szansę na boisku.

To może być szansa dla Endricka, który wciąż walczy o miejsce w podstawowej jedenastce. Jednak jeśli Brazylijczyk nie będzie regularnie grał, to może zdecydować się na wypożyczenie podczas zimowego okienka transferowego. Jak pisaliśmy kilka dni temu, celem 19-latka jest otrzymanie powołania na Mistrzostwa Świata 2026.

Jednym z klubów, które wyraziły zainteresowanie sytuacją młodego zawodnika jest Celta Vigo. Klub szuka napastnika, który zapewni bramki i wierzy, że piłkarz Królewskich byłby w stanie spełnić te oczekiwania. Dla Endricka byłaby to możliwość regularnych występów oraz nabrania doświadczenia w La Liga.

Decyzja w sprawie ewentualnego wypożyczenia zapadnie po pierwszej części sezonu. Następne miesiące pokażą, ile minut otrzyma młody gwiazdor od Alonso. To właśnie od tego w głównej mierze ma zależeć przyszłość utalentowanego gwiazdora.

