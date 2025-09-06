Endrick może odejść z Realu Madryt. Znamy powód

Endrick nie wyklucza udania się na wypożyczenie w zimowym okienku transferowym. 19-letni napastnik chce bowiem regularnie grać i dzięki temu otrzymać powołanie na zbliżające się mistrzostwa świata - dowiedział się hiszpański serwis Defensa Central.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Endrick

Endrick rozważa wypożyczenie. Chce pojechać na mundial

Endrick wciąż nie może liczyć na regularne występy w barwach Realu Madryt. W poprzednim sezonie pełnił rolę głębokiego rezerwowego, natomiast obecnie zmaga się z kontuzją, która dodatkowo hamuje jego rozwój. Na niekorzyść 19-latka działa także fakt, że latem Królewscy sprowadzili Franco Mastantuono, a do pierwszego zespołu awansował Gonzalo Garcia z drużyny rezerw. Rywalizacja o minuty na Santiago Bernabeu staje się więc coraz bardziej zacięta, co sprawia, iż sytuacja napastnika jest wyjątkowo skomplikowana.

Konkurencja w ekipie Los Blancos stale rośnie, a Endrick doskonale zdaje sobie sprawę, że jeśli marzy o wyjeździe na mistrzostwa świata w 2026 roku, to musi regularnie grać. Jak podaje hiszpański serwis „Defensa Central”, zawodnik czuje się szczęśliwy w Madrycie, ale jego priorytetem pozostaje walka o miejsce w reprezentacji Brazylii. Z tego względu 19-letni snajper jest gotów rozważyć wypożyczenie w zimowym okienku transferowym, aby spędzać więcej czasu na boisku oraz tym samym zachować odpowiednią formę meczową.

Zainteresowanie Endrickiem w ostatnich miesiącach było bardzo duże. Chęć pozyskania młodego Brazylijczyka wykazywali między innymi Sporting Lizbona, Real Sociedad, Como 1907, SSC Napoli, Juventus oraz West Ham United. Trudno jednak przewidzieć, czy któryś z tych zespołów zdecyduje się na konkretną ofertę w styczniu. Do tej pory 14-krotny reprezentant Canarinhos rozegrał 37 spotkań w pierwszym zespole Realu Madryt, dla którego strzelił 7 goli i zanotował 1 asystę, spędzając na murawie 847 minut. Do drużyny Królewskich trafił latem 2024 roku z rodzimego Palmeiras za niespełna 50 milionów euro.