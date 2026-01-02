Manchester City pewny swego. Zakontraktuje reprezentanta Anglii

15:12, 2. stycznia 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło: TEAMtalk

Manchester City jest przekonany, że zakontraktuje Elliota Andersona w letnim okienku transferowym - donosi brytyjski serwis TEAMtalk. O 23-letniego Anglika zabiega również Manchester United.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Elliot Anderson bardzo blisko Manchesteru City

Elliot Anderson jest jedną z najjaśniejszych postaci Nottingham Forest w obecnym sezonie. 23-letni pomocnik imponuje wysoką formą na boiskach Premier League, będąc jednym z liderów środka pola swojego zespołu.

Dojrzała gra, przegląd pola oraz umiejętność kreowania akcji w wykonaniu wychowanka Newcastle United nie przechodzą bez echa, dlatego zainteresowanie jego osobą wykazują czołowe zespoły. O zakontraktowanie Anglika zabiegają między innymi dwaj giganci z Manchesteru – City i United.

Najnowsze informacje dotyczące przyszłości Andersona ujawnił brytyjski serwis „TEAMtalk”. Według doniesień tego portalu Manchester City jest przekonany, że zdoła pokonać lokalnego rywala w walce o podpis reprezentanta Anglii. Klub z Etihad Stadium ma być bardzo pewny swego i planuje ściągnąć do siebie młodego pomocnika już w nadchodzącym letnim okienku transferowym.

Anderson, posiadający również szkockie obywatelstwo, ma na swoim koncie sześć występów w seniorskiej reprezentacji Anglii. Do Nottingham Forest trafił w lipcu 2024 roku z Newcastle United za ponad 40 milionów euro. W trwającym sezonie rozegrał 22 spotkania, w których zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Jest także mistrzem Europy U-21 z 2025 roku, co dodatkowo zwiększa jego renomę na rynku transferowym.