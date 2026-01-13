Man City przyspieszy głośny transfer? Pep Guardiola naciska

Manchester City od dawna pracuje nad sprowadzeniem Elliota Andersona. Ten transfer pierwotnie miał dokonać się latem, ale Pep Guardiola naciska na pozyskanie 23-letniego pomocnika już zimą - donosi serwis TEAMtalk.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Elliot Anderson przejdzie do Manchesteru City już zimą?

Manchester City pozostaje bardzo aktywny podczas zimowego okienka transferowego. Angielski gigant sprowadził już Antoine’a Semenyo z Bournemouth za 72 miliony euro, znacząco wzmacniając formację ofensywną. To jednak nie koniec planów zespołu Obywateli, ponieważ Pep Guardiola liczy również na zwiększenie rywalizacji w defensywie oraz środku pola.

Jeśli chodzi o obronę, bliski przenosin na Etihad Stadium jest Marc Guehi, choć w tym przypadku wciąż nie wiadomo, czy transakcja dojdzie do skutku zimą, czy dopiero latem, gdy wygaśnie jego kontrakt z Crystal Palace.

W kontekście linii pomocy kandydatem numer jeden dla Manchesteru City jest Elliot Anderson. Dziesięciokrotni mistrzowie Anglii od dłuższego czasu pracują nad sprowadzeniem pomocnika Nottingham Forest, aczkolwiek początkowo zakładano, że transfer zostanie sfinalizowany dopiero po zakończeniu obecnego sezonu. Jak podaje brytyjski serwis „TEAMtalk”, Guardiola naciska jednak na pozyskanie 23-letniego Anglika już w styczniu. Wartość rynkowa Andersona szacowana jest na około 60 milionów euro.

Elliot Anderson, posiadający również szkockie obywatelstwo, ma na koncie sześć występów w seniorskiej reprezentacji Anglii. Do Nottingham Forest trafił w lipcu 2024 roku z Newcastle United za ponad 40 milionów euro. W trwającej kampanii rozegrał 26 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty. Mierzący 79 centymetrów pomocnik jest mistrzem Europy do lat 21 z 2025 roku.