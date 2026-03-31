Manchester United wskazał priorytetowy cel. Musi zapłacić fortunę

11:49, 31. marca 2026
Ernest Chalimoniuk Źródło:  The Athletic

Manchester United określił Elliota Andersona jako priorytetowy cel na najbliższe letnie okienko transferowe. Nottingham Forest oczekuje ponad 100 milionów funtów za swojego pomocnika - poinformował we wtorkowe popołudnie serwis The Athletic.

Michael Carrick
Obserwuj nas w
Źródło: The Athletic

Elliot Anderson na szczycie listy życzeń Manchesteru United

Manchester United w trakcie nadchodzącego letniego okienka transferowego będzie zmuszony zakontraktować przynajmniej jednego nowego zawodnika do środka pola. Z ekipy Czerwonych Diabłów odejdzie bowiem Casemiro, który nie przedłuży wygasającego 30 czerwca 2026 roku kontraktu. W drugiej linii drużyny Red Devils powstanie więc luka, którą trzeba będzie odpowiednio wypełnić, aby zachować balans oraz jakość w tej formacji.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Klub z czerwonej części Manchesteru bacznie monitoruje rynek w poszukiwaniu idealnego kandydata. W ostatnich tygodniach z przeprowadzką na Old Trafford łączeni byli między innymi Carlos Baleba, Adam Wharton, Sandro Tonali, Khephren Thuram czy Joao Gomes.

Priorytetowym celem Manchesteru United jest jednak inny zawodnik, a mianowicie Elliot Anderson – czytamy na łamach portalu „The Athletic”. 23-letniego pomocnika wskazuje się jako głównego faworyta do zwiększenia jakości na tej pozycji w drużynie Michaela Carricka.

Elliot Anderson, którego Nottingham Forest wyceniło na ponad 100 milionów funtów, ma na swoim koncie sześć występów w reprezentacji Anglii. Do zespołu The Tricky Trees trafił w lipcu 2024 roku z Newcastle United za 35 milionów funtów. W trwającym sezonie środkowy pomocnik rozegrał 41 meczów, w których zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty. Kontrakt rozchwytywanego piłkarza z obecnym pracodawcą obowiązuje do 2029 roku.