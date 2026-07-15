Manchester United zgodził się na rekordowy transfer do Chelsea

Melvine Malard blisko Chelsea
Melvine Malard ma przenieść się z Manchesteru United do Chelsea. Rozmowy są na końcowym etapie, a transfer powinien zostać wkrótce sfinalizowany.
Jak informuje The Guardian, kwota może wynieść nawet 850 tys. funtów. Inne szacunki wskazują na około 750 tys. funtów. W obu przypadkach będzie to rekordowa sprzedaż w historii kobiecej drużyny Manchesteru United.
Klub próbował wcześniej przedłużyć kontrakt 26-letniej napastniczki. Jej obecna umowa obowiązuje jeszcze przez rok, ale Francuzka chciała podjąć nowe wyzwanie. Manchester United zdecydował się więc na sprzedaż, aby uniknąć jej darmowego odejścia następnego lata.
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Malard w poprzednim sezonie zdobyła cztery bramki w Lidze Mistrzyń. Pomogła drużynie po raz pierwszy awansować do ćwierćfinału tych rozgrywek. Dołożyła także sześć trafień w 18 występach od pierwszej minuty w Women’s Super League.
Transfer oznacza ponowną współpracę Malard z Sonią Bompastor. Obecna trenerka Chelsea prowadziła ją wcześniej w Olympique Lyon i od dłuższego czasu chciała sprowadzić reprezentantkę Francji do Londynu.
Manchester United zamierza przeznaczyć pieniądze ze sprzedaży Malard na kolejne transfery. Zespół Marca Skinnera ma pozostać aktywny na rynku przed zamknięciem okna 3 września.