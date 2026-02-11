Liverpool ma nowy cel transferowy. Chce francuskiego napastnika

ANP / Alamy Na zdjęciu: Eli Junior Kroupi

Eli Junior Kroupi przymierzany do Liverpoolu

Eli Junior Kroupi rozgrywa bardzo dobry sezon, imponując wysoką formą w barwach AFC Bournemouth. 19-letni napastnik w obecnej kampanii wystąpił w 23 spotkaniach i zdobył 8 bramek, stając się jednym z odkryć Premier League. Młodzieżowy reprezentant Francji, który mierzy 179 centymetrów, wyróżnia się dynamicznym stylem gry, świetną techniką oraz dużą dojrzałością. Doskonała postawa zdolnego atakującego na angielskich boiskach sprawia, że coraz częściej mówi się o nim w kontekście największych europejskich klubów.

W ostatnich tygodniach Kroupi był łączony z Arsenalem, Chelsea, Paris Saint-Germain oraz Realem Madryt. Teraz – jak informuje brytyjski portal „CaughtOffside.com” – do wyścigu o zakontraktowanie perspektywicznego Francuza dołączył również Liverpool.

Mistrzowie Anglii bacznie obserwują rozwój zawodnika i rozważają złożenie oferty podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Na Anfield Road widzą w nim piłkarza, który mógłby w przyszłości znacząco wzmocnić rywalizację w formacji ofensywnej.

Eli Junior Kroupi, mogący grać zarówno w ataku, jak i w drugiej linii, jest dziś czołową postacią drużyny Wisienek. AFC Bournemouth kupiło go w lutym 2025 roku za 13 milionów euro, a następnie wypożyczyło na pół roku do FC Lorient, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Po przyjeździe na Dean Court szybko zaimponował skutecznością. Jego aktualna wartość rynkowa wynosi 22 miliony euro, a zainteresowanie Liverpoolu tylko ją podnosi.