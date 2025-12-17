Ekspert od MLS: „Mam nadzieję, że w Polsce to będzie ten Bukari”

Widzew Łódź pobił transferowy rekord Ekstraklasy ściągając Osmana Bukariego. Opinie są jednak podzielone. Niektórzy mówią, że polski klub mocno przepłacił. A co o tym sądzi Tom Bogert, najlepszy dziennikarski spec od MLS? Mamy jego opinię!

ZUMA Press, Inc./Alamy Na zdjęciu: Osman Bukari

Dobrzycki się rozpędza

Od momentu przejęcia klubu przez Roberta Dobrzyckiego wiadomo było, że Widzew Łódź zmierza w zupełnie nowym dla siebie kierunku. Już letnie okienko transferowe dawało poczucie nowej rzeczywistości, a zima zapowiada się jeszcze bardziej ekscytująco dla kibiców tego klubu.

We wtorek gruchnęła wieść, że do Widzewa trafi Osman Bukari, prawoskrzydłowy z MLS, z klubu Austin FC. Łodzianie mają na niego wydać aż 5 mln euro, co jest nowym rekordem Ekstraklasy.

Po tej informacji w sieci nastąpiła wielka dyskusja, czy piłkarz, który średnio się sprawdził w MLS, jest wart aż takich pieniędzy. Goal.pl postanowił więc poprosić o opinię Toma Bogerta, najlepszego newsmana i generalnie dziennikarza zajmującego się MLS.

„Nie sprostał oczekiwaniom, ale…”

– Prawdą jest, że Osman Bukari nie miał świetnego czasu w MLS. Ale mimo tego uważam, że będzie dobrym transferem dla Widzewa Łódź. Tu nie sprostał oczekiwaniom związanym z tym, że zapłacono za niego 7 mln dolarów. Za to niepowodzenie nie można winić jednak tylko jego – mówi nam Tom Bogert.

A co amerykański dziennikarz ma na myśli? – Bukari dołączył do zespołu, który niedługo potem zmienił trenera. Generalnie tam była taka sytuacja, że nie bardzo pasował do innych napastników, którzy byli w kadrze Austin. To na pewno mu nie pomogło – tłumaczy Bogert.

Mimo tych amerykańskich „turbulencji” Bogert stara się uwypulić plusy piłkarza. – Fizyczne atrybuty są jego największą jakością. Kiedy jest w ruchu, wydaje się nie do zatrzymania. Najlepiej dla niego jeśli będzie miał dużo przestrzeni. Wtedy pokaże to co ma najlepszego – przekonuje Bogert.

Powtórka z Crvenej Zvezdy mile widziana

Amerykański dziennikarz odwołuje się jeszcze do czegoś, co może być w tej sprawie kluczowe, czyli do gry Bukariego w Crvenej Zvezdzie Belgrad.

– Jeśli w nowym klubie pozwolą mu grać tak jak potrafi, z wykorzystaniem jego szybkości, otwartej przestrzeni i zaufania dla gracza, to efekt powinien być bardzo dobry. Wtedy zobaczycie w Polsce tego Bukariego z Crvenej Zvezdy, a nie tego, któremu nie powiodło się w Ameryce – kończy dziennikarz piszący dla renomowanego The Athletic.