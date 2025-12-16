Widzew Łódź finalizuje głośny transfer. W grze 5 mln euro za skrzydłowego

Widzew Łódź szykuje głośny transfer w PKO BP Ekstraklasie. Osman Bukari z Austin FC ma dołączyć do łódzkiego klubu za pięć milionów euro - informuje serwis Meczyki.pl.

PressFocus Na zdjęciu: Igor Jovicević

Osman Bukari ma trafić do Widzewa za pięć milionów euro!

Widzew Łódź po rundzie jesiennej zajmuje odległe 15. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Postawa zespołu wyraźnie rozczarowuje, dlatego władze klubu zapowiadają solidne wzmocnienia w trakcie zimowego okna transferowego. Pierwszym ruchem było sprowadzenie Christophera Chenga z norweskiego Sandefjord. Za bocznego obrońcę łódzki klub zapłacił około 900 tysięcy euro.

To jednak dopiero początek ofensywy transferowej przy al. Piłsudskiego. Widzew finalizuje bowiem jeden z najgłośniejszych transferów w historii Ekstraklasy. Do zespołu ma dołączyć Osman Bukari – skrzydłowy występujący obecnie w Austin FC w Major League Soccer. Jak informuje Meczyki.pl, kwota transferu ma wynieść około pięciu milionów euro, co byłoby absolutnym rekordem ligi.

27-letni reprezentant Ghany przeszedł już testy medyczne. – Zostały ostatnie formalności po stronie Amerykanów. Transakcja była objęta w klubie ścisłą tajemnicą. Zawodnik był nawet badany w innym mieście, zmieniono mu nazwisko, aby przed podpisaniem umowy ta informacja nie ujrzała światła dziennego – czytamy.

Bukari występuje w barwach Austin FC od lipca 2024 roku, kiedy został sprowadzony z Crveny Zvezdy za siedem milionów euro. W obecnym sezonie MLS rozegrał 33 spotkania, w których zdobył trzy bramki i zanotował pięć asyst. Wcześniej występował także w KAA Gent oraz FC Nantes.

Skrzydłowy ma na koncie 19 występów w reprezentacji Ghany, a także sześć meczów w Lidze Mistrzów, w których zdobył dwie bramki i zaliczył dwie asysty.