Efthymios Koulouris na radarze włoskiego klubu. To ciekawa opcja dla napastnika

PressFocus Na zdjęciu: Efthymios Koulouris

Udinese Calcio chce napastnika Pogoni

Pogoń Szczecin rozpoczęła sezon w PKO BP Ekstraklasie od bolesnej porażki z Radomiakiem Radom (1:5). Jednak szybko się zrehabilitowała, efektownie pokonując przed własną publicznością Motor Lublin aż (4:1). Jedną z najjaśniejszych postaci zespołu jest Efthymios Koulouris, który w dwóch meczach zdobył już trzy bramki. Grecki napastnik kontynuuje znakomitą passę strzelecką. W poprzednim sezonie sięgnął po 28 trafień.

Znakomita forma nie umknęła uwadze zagranicznych klubów. Według informacji przekazanych przez włoskiego dziennikarza Mirko Di Natale z serwisu TuttoJuve.com, poważne zainteresowanie Koulourisem wykazuje Udinese Calcio z Serie A. Co ciekawe, szkoleniowcem włoskiej drużyny jest Kosta Runjaić, doskonale znany polskim kibicom z pracy w szczecińskim klubie. Trener zna możliwości greckiego snajpera.

Efthymios Koulouris dołączył do Pogoni latem 2023 roku z austriackiego LASK Linz i od razu stał się jednym z liderów drużyny. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Mimo to, jeśli zainteresowanie Udinese się utrzyma, szczeciński klub może stanąć przed trudną decyzją, czy zatrzymać skutecznego snajpera, czy skorzystać z potencjalnie atrakcyjnej oferty z Włoch. Grek w przeszłości występował w Ligue 1 w barwach Toulousy czy też w Grecji w Atromitosie Ateny.