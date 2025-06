ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Edin Dzeko

Fiorentina sprowadzi Edina Dzeko. Padło słynne „here we go”

W ostatnich miesiącach Edin Dzeko występował w lidze tureckiej, przywdziewając koszulkę tamtejszego Fenerbahce Stambuł. Pobyt 39-letniego napastnika nad Bosforem dobiega jednak końca. Mianowicie, kontrakt między stronami obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku i już wiadomo, że nie zostanie przedłużony. To oznacza, iż kapitan reprezentacji Bośni i Hercegowiny, który jeszcze nie ma zamiaru kończyć kariery, przejdzie do nowego klubu na podstawie wolnego transferu.

Edin Dzeko niemal na pewno wróci do Serie A, a tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji ujawnionych w mediach społecznościowych przez Fabrizio Romano. Ceniony dziennikarz poprzez swoje słynne „here we go” powiadomił, że doświadczony napastnik przeprowadzi się do Fiorentiny. Bośniacki snajper podpisze roczną umowę z opcją przedłużenia współpracy o kolejną kampanię. Warto dodać, że lada moment nowym trenerem ekipy Violi zostanie ogłoszony Stefano Pioli.

Środkowy napastnik z powodzeniem występował w barwach Fenerbahce Stambuł od lipca 2023 roku, kiedy przeniósł się na Sukru Saracoglu Stadyumu bez kwoty odstępnego po wcześniejszym rozstaniu z Interem Mediolan. Lada chwila Edin Dzeko powróci na włoskie boiska, gdzie w przeszłości grał także dla Romy. Ponadto w swoim piłkarskim CV posiada również Manchester City oraz VfL Wolfsburg. W minionym sezonie atakujący rozegrał 53 mecze, strzelił 21 goli i zaliczył 8 asyst. Wartość rynkowa weterana wynosi 2 miliony euro.