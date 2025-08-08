box to box pictures / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Alisson Becker zamiast Edersona! Bramkarz zaoferowany Fenerbahce

Fenerbahce szuka nowego bramkarza, a wśród kandydatów są topowe nazwiska. Przez ostatnie tygodnie faworytem Jose Mourinho był golkiper Manchesteru City – Ederson. Brazylijczyk otrzymał ofertę kontraktu wartą 10 milionów euro rocznie. Porozumienie pomiędzy klubami nie było jednak możliwe ze względu na zbyt wygórowane oczekiwania angielskiego zespołu.

Turecka prasa podaje, że Obywatele chcieli otrzymać ok. 20 milionów euro. Taka kwota była nie do przyjęcia przez Fenerbahce. W związku z tym podjęto decyzję o porzuceniu planów dot. sprowadzenia Edersona. Aktualnie w grę wchodzi transfer innego golkipera z Premier League. Z informacji serwisu Sabah wynika, że alternatywą ma być Alisson Becker, czyli bramkarz Liverpoolu.

Co więcej, źródło przekonuje, że Alisson został nawet zaoferowany Fenerbahce. Nie jest to pierwszy raz, gdy tamtejsze media łączą Brazylijczyka z przeprowadzką do Stambułu. Warto dodać, że 32-latek nie trenuje aktualnie z Liverpoolem. Ponadto jego przyszłość na Anfield Road stoi pod dużym znakiem zapytania. Umowa wygasa w 2027 roku, a do drużyny dołączył Giorgi Mamardaszwili.

Alisson jest związany z Liverpoolem od 2018 roku, gdy The Reds zapłacili za niego Romie ponad 70 milionów euro. Łącznie zagrał w klubie 298 spotkań, sięgając m.in. dwukrotnie po triumf w Premier League oraz wygrywając Ligę Mistrzów.