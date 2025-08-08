Fenerbahce zrezygnowało z Edersona. Topowy bramkarz może zagrać u Mourinho

18:43, 8. sierpnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sabah.com.tr

Fenerbahce zrezygnowało z pomysłu transferu Edersona. Jak poinformował portal Sabah wicemistrz Turcji otrzymał możliwość podpisania kontraktu z innym topowym bramkarzem.

Jose Mourinho
Obserwuj nas w
box to box pictures / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Alisson Becker zamiast Edersona! Bramkarz zaoferowany Fenerbahce

Fenerbahce szuka nowego bramkarza, a wśród kandydatów są topowe nazwiska. Przez ostatnie tygodnie faworytem Jose Mourinho był golkiper Manchesteru City – Ederson. Brazylijczyk otrzymał ofertę kontraktu wartą 10 milionów euro rocznie. Porozumienie pomiędzy klubami nie było jednak możliwe ze względu na zbyt wygórowane oczekiwania angielskiego zespołu.

Turecka prasa podaje, że Obywatele chcieli otrzymać ok. 20 milionów euro. Taka kwota była nie do przyjęcia przez Fenerbahce. W związku z tym podjęto decyzję o porzuceniu planów dot. sprowadzenia Edersona. Aktualnie w grę wchodzi transfer innego golkipera z Premier League. Z informacji serwisu Sabah wynika, że alternatywą ma być Alisson Becker, czyli bramkarz Liverpoolu.

POLECAMY TAKŻE

Sebastian Szymański
Szymański doceniony przez Mourinho. Co za słowa o Polaku!
Sebastian Szymański
Szymański dostał ofertę z czołowej ligi. Mourinho zdecydował
Brahim Diaz
Brahim Diaz otrzymał kilka ofert. Podjął już decyzję ws. przyszłości

Co więcej, źródło przekonuje, że Alisson został nawet zaoferowany Fenerbahce. Nie jest to pierwszy raz, gdy tamtejsze media łączą Brazylijczyka z przeprowadzką do Stambułu. Warto dodać, że 32-latek nie trenuje aktualnie z Liverpoolem. Ponadto jego przyszłość na Anfield Road stoi pod dużym znakiem zapytania. Umowa wygasa w 2027 roku, a do drużyny dołączył Giorgi Mamardaszwili.

Alisson jest związany z Liverpoolem od 2018 roku, gdy The Reds zapłacili za niego Romie ponad 70 milionów euro. Łącznie zagrał w klubie 298 spotkań, sięgając m.in. dwukrotnie po triumf w Premier League oraz wygrywając Ligę Mistrzów.