Newcastle pokrzyżuje plany Atletico? Walczą o brazylijskiego gwiazdora

09:10, 27. stycznia 2026 09:53, 27. stycznia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  TEAMtalk

Newcastle United dołączyło do Atletico Madryt w walce o zakontraktowanie Edersona - czytamy na brytyjskim portalu TEAMtalk. Pomocnik Atalanty Bergamo jest rozchwytywany na rynku transferowym i jeszcze tej zimy może zmienić otoczenie.

Eddie Howe
Obserwuj nas w
MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Ederson rozchwytywany na rynku transferowym

Newcastle United nie wyklucza wzmocnienia składu jeszcze w trakcie zimowego okienka transferowego, mimo że rynek zamyka się już za kilka dni. Trener ekipy Srok – Eddie Howe – nie jest w pełni zadowolony z postawy swoich pomocników – Bruno Guimaraesa, Joelintona oraz Sandro Tonaliego – którzy ostatnio prezentują nierówną formę. Dlatego klub ze St James’ Park rozważa zwiększenie rywalizacji w środku pola, szukając zawodnika gotowego do natychmiastowego podniesienia jakości gry w drugiej linii drużyny The Magpies.

POLECAMY TAKŻE

Diego Simeone
Atletico szuka nowego napastnika. Chce snajpera z Premier League
Joan Laporta
Lewandowski i co dalej? Barcelona intensyfikuje działania
Julian Alvarez
Nie Barcelona, nie Real Madryt. Oferują 100 mln euro za Juliana Alvareza

Jak czytamy na brytyjskiej stronie „TEAMtalk”, Newcastle poważnie analizuje możliwość sprowadzenia Edersona, który na co dzień występuje w Atalancie Bergamo. Trzykrotny reprezentant Brazylii uchodzi za jednego z czołowych pomocników Serie A i wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym.

Angielski klub nie jest jednak jedynym zespołem w grze, ponieważ sytuację 26-latka bacznie monitoruje również Atletico Madryt. Zapowiada się więc zacięta walka o podpis dynamicznego oraz wszechstronnego zawodnika.

Brazylijski pomocnik z powodzeniem przywdziewa koszulkę włoskiej drużyny od lipca 2022 roku, gdy trafił do Bergamo z Salernitany za niespełna 23 miliony euro. Wcześniej reprezentował Corinthians, Fortalezę oraz Cruzeiro. W trwającej kampanii Ederson rozegrał 24 spotkania, w których zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Jego solidna dyspozycja sprawia, że coraz częściej mówi się o przenosinach do mocniejszej ligi. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia 26-letniego piłkarza na mniej więcej 40 milionów euro.