Newcastle pokrzyżuje plany Atletico? Walczą o brazylijskiego gwiazdora

Newcastle United dołączyło do Atletico Madryt w walce o zakontraktowanie Edersona - czytamy na brytyjskim portalu TEAMtalk. Pomocnik Atalanty Bergamo jest rozchwytywany na rynku transferowym i jeszcze tej zimy może zmienić otoczenie.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Ederson rozchwytywany na rynku transferowym

Newcastle United nie wyklucza wzmocnienia składu jeszcze w trakcie zimowego okienka transferowego, mimo że rynek zamyka się już za kilka dni. Trener ekipy Srok – Eddie Howe – nie jest w pełni zadowolony z postawy swoich pomocników – Bruno Guimaraesa, Joelintona oraz Sandro Tonaliego – którzy ostatnio prezentują nierówną formę. Dlatego klub ze St James’ Park rozważa zwiększenie rywalizacji w środku pola, szukając zawodnika gotowego do natychmiastowego podniesienia jakości gry w drugiej linii drużyny The Magpies.

Jak czytamy na brytyjskiej stronie „TEAMtalk”, Newcastle poważnie analizuje możliwość sprowadzenia Edersona, który na co dzień występuje w Atalancie Bergamo. Trzykrotny reprezentant Brazylii uchodzi za jednego z czołowych pomocników Serie A i wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym.

Angielski klub nie jest jednak jedynym zespołem w grze, ponieważ sytuację 26-latka bacznie monitoruje również Atletico Madryt. Zapowiada się więc zacięta walka o podpis dynamicznego oraz wszechstronnego zawodnika.

Brazylijski pomocnik z powodzeniem przywdziewa koszulkę włoskiej drużyny od lipca 2022 roku, gdy trafił do Bergamo z Salernitany za niespełna 23 miliony euro. Wcześniej reprezentował Corinthians, Fortalezę oraz Cruzeiro. W trwającej kampanii Ederson rozegrał 24 spotkania, w których zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Jego solidna dyspozycja sprawia, że coraz częściej mówi się o przenosinach do mocniejszej ligi. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia 26-letniego piłkarza na mniej więcej 40 milionów euro.