Atletico Madryt zarzuciło sieć na czołowego pomocnika Serie A

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Ederson przykuł uwagę Atletico Madryt

Atletico Madryt kilka dni temu rozstało się z Conorem Gallagherem. 25-letni Anglik przeniósł się do Tottenhamu Hotspur za około 40 milionów euro, co wytworzyło lukę w drugiej linii zespołu Diego Simeone. Z tego powodu hiszpański klub jest zmuszony do szybkiego zakontraktowania nowego pomocnika. Madrytczycy muszą się spieszyć, ponieważ zimowe okienko transferowe powoli dobiega końca, a kadra wymaga natychmiastowego wzmocnienia przed decydującą fazą sezonu.

Jak informuje dziennik „AS”, na radar Atletico trafił wyróżniający się zawodnik Atalanty Bergamo – Ederson. 26-letni Brazylijczyk uchodzi za idealnego kandydata do wejścia w buty Gallaghera dzięki swojej dynamice i intensywnej grze w środku pola.

Madrytczycy prowadzą już rozmowy w sprawie tego transferu. Sam piłkarz jest otwarty na przeprowadzkę na Półwysep Iberyjski, jednak porozumienie między klubami nie zostało jeszcze osiągnięte.

Trzykrotny reprezentant Brazylii z powodzeniem występuje w barwach włoskiego zespołu od lipca 2022 roku, gdy trafił do Bergamo z Salernitany za niespełna 23 miliony euro. Wcześniej grał w Corinthians, Fortalezie oraz Cruzeiro. W trwającej kampanii pomocnik rozegrał 23 mecze, zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Portal „Transfermarkt” wycenia Edersona na około 40 milionów euro.