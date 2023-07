IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Andre Onana

Manchester United szuka następcy Davida De Gei

Ten Hag wytypował na jego miejsce Andre Onanę

Inter oczekuje za swoją gwiazdę 60 mln euro

Man Utd negocjuje transfer Interu

Manchester United od dłuższego czasu poszukuje nowego bramkarza. Erik ten Hag sprowadzenie nowego golkipera traktuje priorytetowo, a na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się Andre Onana. Obaj panowie współpracowali ze sobą w Ajaxie Amsterdam.

Jednak Inter Mediolan oczekuje za swojego bramkarza 60 mln euro. Manchester United z kolei jak dotąd według medialnych doniesień złożył dwie propozycje, a druga z nich oscylowała wokół 45 mln euro. Taka kwota nie zadowala włoskiego klubu. Wcześniej Onaną interesowała się też Chelsea, ale The Blues nie chcieli płacić tak dużych pieniędzy.

– Na dzień dzisiejszy propozycje nie są na poziomie, jakiego oczekiwaliśmy. W tej chwili jest naszym bramkarzem, a Andre jest dla nas kluczowym graczem, chcielibyśmy go zatrzymać, ale zobaczymy, co się stanie. Czekamy na niego 13 lipca, gdy rozpoczną się przygotowania do sezonu – powiedział Ausilio.

