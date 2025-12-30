Dybala zachwycił Gasperiniego. Roma nie chce zmienić zdania

18:52, 30. grudnia 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

AS Roma znów opiera swoją grę na Paulo Dybali, który stał się kluczową postacią zespołu. Mimo zachwytu trenera przyszłość Argentyńczyka pozostaje niepewna, bo klub nie planuje przedłużenia jego kontraktu.

Paulo Dybala
Roberto Ramaccia / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

Roma docenia formę Dybali, ale rozmów o nowej umowie brak

AS Roma wyraźnie zmienia się, gdy na boisku pojawia się Paulo Dybala. Coraz mocniej dostrzega to Gian Piero Gasperini, który na początku sezonu podchodził do tej tezy z dystansem. Dziś nie ma już wątpliwości i po wygranej z Genoą trener mówił wprost: – Jeśli nie ma kontuzji, gra zawsze. Roma nie ma piłkarzy o takiej jakości. Nawet gdy jest w połowie formy, dla mnie to wystarczy.

Paulo Dybala odzyskał radość z gry i regularnie robi różnicę. Jego technika i boiskowa inteligencja sprawiają, że zespół funkcjonuje płynniej i groźniej w ofensywie. Zachwyt trenera nie przekłada się jednak na stanowisko klubu. Kontrakt Argentyńczyka wygasa w czerwcu 2026 roku i na ten moment nie ma realnych sygnałów, że zostanie przedłużony.

Argentyńczyk zarabia około ośmiu milionów euro za sezon, co dla Romy jest kwotą zbyt wysoką. Z tego powodu nie zaplanowano żadnych spotkań z agentem piłkarza. Sam zawodnik chciałby zostać w Rzymie, ale jego oczekiwania rozmijają się z planami właścicieli klubu. Nawet Gasperini nie jest w stanie naciskać w sprawach finansowych.

Dybala wciąż jest łączony z powrotem do Argentyny i transferem do Boca Juniors. Nie można również wykluczyć przenosin do MLS, gdzie gwiazdor mógłby liczyć na dobre wynagrodzenie. I jak zawsze w takich przypadkach, aktywne pozostają kluby z Arabii Saudyjskiej.

