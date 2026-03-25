Dybala odchodzi z Romy. Ma dwie oferty

07:50, 25. marca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Paulo Dybala jest coraz bliżej rozstania z AS Romą, o czym informuje "Calciomercato". Sytuacja kontraktowa oraz problemy zdrowotne sprawiają, że przyszłość Argentyńczyka wydaje się przesądzona.

Paulo Dybala
Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

Dybala stracił pozycję w Romie i szykuje się zmiana

Paulo Dybala w obecnym sezonie nie spełnił oczekiwań pod względem regularnej gry. Z powodu problemów fizycznych był do dyspozycji Gasperiniego tylko w około połowie spotkań, co wpłynęło na ocenę jego roli w zespole.

AS Roma nie rozważa przedłużenia kontraktu, który obowiązuje do czerwca 2026 roku. Decyzja wynika bezpośrednio z obaw o zdrowie zawodnika i jego dostępność. To oznacza, że jego odejście wydaje się tylko kwestią czasu.

W ostatnich dniach w Rzymie pojawił się agent piłkarza Jorge Antun. Jego wizyta miała jednak charakter prywatny i nie była związana z rozmowami z klubem. Wszystko wskazuje na to, że przyszłość zawodnika nie będzie już związana z Romą.

Na stole znajdują się już konkretne propozycje dla Argentyńczyka. Jedna z nich to powrót do ojczyzny i gra w Boca Juniors. Drugą opcją jest transfer do Galatasaray, który może zaoferować bardziej atrakcyjne warunki finansowe.

W tureckim klubie kluczowe znaczenie ma awans do Ligi Mistrzów, który umożliwi złożenie oferty na wysokim poziomie. W obecnej sytuacji Dybala stoi przed wyborem między powrotem do ojczyzny, a grą na wysokim, choć nie najwyższym, poziomie w Europie. Prawdopodobnie wszystko rozstrzygnie się po sezonie.

