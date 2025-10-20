Vlahović nie dla Barcelony? Może wylądować w Premier League

Dusan Vlahović jest rozchwytywany na rynku transferowym. W ostatnim czasie serbski napastnik był łączony z przeprowadzką do Barcelony, a teraz do wyścigu o jego podpis dołączył Tottenham Hotspur - donosi w poniedziałek brytyjski portal Football Insider.

Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Tottenham Hotspur zarzucił sieć na Dusana Vlahovicia

Dusan Vlahović ma ważny kontrakt z Juventusem tylko do 30 czerwca 2026 roku i wszystko wskazuje na to, że strony nie dojdą do porozumienia w sprawie przedłużenia umowy. To oznacza, iż serbski napastnik może być dostępny na rynku już podczas najbliższego letniego okienka, a jego pozyskanie nie będzie wymagało wpłacenia kwoty odstępnego. Potencjalne sprowadzenie piłkarza tej klasy na zasadzie wolnego transferu stanowi ogromną okazję, z której będą chciały skorzystać największe europejskie zespoły.

W ostatnich tygodniach pojawiły się doniesienia, że 25-letni snajper jest głównym kandydatem do zastąpienia Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Na drodze mistrzów La Ligi może jednak stanąć angielski gigant. Jak poinformował portal „Football Insider”, do walki o podpis Vlahovicia dołączył bowiem Tottenham Hotspur. Londyński klub podobno widzi w Serbie idealne wzmocnienie swojej linii ataku i zawodnika, który mógłby na lata stać się liderem formacji ofensywnej drużyny prowadzonej przez Thomasa Franka.

Warto dodać, iż sytuacji skutecznego napastnika bacznie przyglądają się również inni potentaci z Wysp Brytyjskich – Manchester United oraz Chelsea. 40-krotny reprezentant Serbii broni barw Juventusu od stycznia 2022 roku, kiedy to przeniósł się do Turynu z Fiorentiny za 83,5 miliona euro. Od tamtej pory rozegrał 154 mecze, zdobył 62 bramki i zaliczył 15 asyst. Obecnie jego wartość rynkowa jest szacowana na około 35 milionów euro.