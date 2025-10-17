Lewandowski coraz bliżej odejścia. Barcelona wskazała następcę

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Kto zastąpi Lewandowskiego? Dusan Vlahović faworytem

Media z Półwyspu Iberyjskiego są niemal przekonane, że Robert Lewandowski odejdzie z Barcelony po zakończeniu obecnego sezonu, kiedy wygaśnie jego kontrakt z hiszpańskim klubem. Duma Katalonii nie planuje przedłużenia umowy z 37-letnim napastnikiem, który trafił do ekipy Blaugrany latem 2022 roku z Bayernu Monachium. W związku z tym włodarze Barcelony już teraz intensywnie poszukują zawodnika, który mógłby przejąć rolę lidera ofensywy po odejściu polskiego gwiazdora.

Jak podaje hiszpański dziennik „Mundo Deportivo”, głównym kandydatem do zastąpienia Roberta Lewandowskiego w Barcelonie jest Dusan Vlahović. Napastnik Juventusu zrobił duże wrażenie na działaczach mistrzów La Ligi, którzy uważają go za idealnego następcę Polaka. Choć w kontekście transferu na Camp Nou pojawiały się również takie nazwiska jak Julian Alvarez czy Serhou Guirassy, to właśnie 40-krotny reprezentant Serbii ma obecnie największe szanse na przeprowadzkę do Katalonii.

Największym atutem Vlahovicia jest fakt, że niemal na pewno będzie on dostępny za darmo. To idealne rozwiązanie dla zmagającej się z problemami finansowymi Barcelony. Kontrakt 25-letniego napastnika z Juventusem wygasa 30 czerwca 2026 roku, a obie strony nie planują kontynuowania współpracy. Rosły snajper na boiskach Serie A rozegrał łącznie 208 meczów, w których zdobył 89 bramek i zanotował 17 asyst. Jego doświadczenie oraz skuteczność sprawiają, iż może być idealnym następcą Lewandowskiego na Camp Nou.