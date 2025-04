Newcastle szuka nowego napastnika. Gwiazdor zajmie miejsce Isaka?

Dusan Vlahović znalazł się na celowniku Newcastle United, które może być zmuszone do pozyskania następcy Alexandra Isaka - podaje dziennik La Gazzetta dello Sport.

Dusan Vlahović wzbudził zainteresowanie Newcastle United

Alexander Isak jest jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym. Newcastle United oczywiście chciałoby zatrzymać swojego gwiazdora, przedłużając z nim kontrakt, aczkolwiek włodarze Srok zdają sobie sprawę, że 25-letni napastnik może naciskać na odejście. Dlatego klub z St James’ Park rozgląda się za ewentualnym następcą 52-krotnego reprezentanta Szwecji. Niewykluczone, że angielski klub wybierze się na zakupy na Półwysep Apeniński.

Według najnowszych informacji przekazanych przez włoski dziennik “La Gazzetta dello Sport” na celowniku Newcastle United znalazł się bowiem Dusan Vlahović, który podczas najbliższego letniego okienka transferowego najprawdopodobniej zmieni otoczenie. Juventus miał większe oczekiwania co do serbskiego snajpera, który nie do końca sprawdza się w Turynie. Były piłkarz Fiorentiny, który ma świetne warunki fizyczne, mógłby wykorzystać swoje atuty na boiskach Premier League.

34-krotny reprezentant Serbii przywdziewa koszulkę drużyny Starej Damy od stycznia 2022 roku, kiedy trafił na Allianz Stadium za niespełna 85 milionów euro ze wspomnianej wyżej Fiorentiny. Władze Bianconerich na pewno nie odzyskają całości kwoty zainwestowanej w pozyskanie tego zawodnika, ale turyńscy działacze liczą na przynajmniej częściowe zrekompensowanie nieudanego transferu. W obecnym sezonie Dusan Vlahović rozegrał 35 meczów, zdobył 14 bramek i zaliczył 3 asysty, spędzając na murawie ponad 2350 minut.