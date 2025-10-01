Arsenal chce ściągnąć perełkę Barcelony. Zawodnik podjął decyzję

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Dro Fernandez

Dro Fernandez przykuł uwagę Arsenalu

Dro Fernandez uchodzi obecnie za jeden z największych talentów w akademii Barcelony. 17-letni pomocnik w miniony weekend zadebiutował w pierwszym zespole katalońskiego giganta, wybiegając w podstawowym składzie na mecz 7. kolejki La Ligi przeciwko Realowi Sociedad. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem drużyny Blaugrany 2:1, a młody zawodnik spędził na murawie całą pierwszą połowę, zbierając cenne doświadczenie u boku doświadczonych kolegów. Jego występ został pozytywnie oceniony, co dodatkowo potwierdziło, że w Barcelonie dojrzewa kolejny piłkarz gotowy do wielkiej kariery.

Urodzony w 2008 roku Fernandez jest stopniowo wprowadzany do drużyny przez Hansiego Flicka i już wkrótce może podążyć drogą takich wychowanków jak Gavi, Fermin Lopez czy Lamine Yamal. Kreatywność, boiskowa odwaga i technika sprawiają, że jego profil pasuje do filozofii katalońskiego klubu. Co ciekawe, nie tylko FC Barcelona dostrzega w nim ogromny potencjał. Jak donosi brytyjski portal „TBR Football”, poważne zainteresowanie młodym Hiszpanem wyraża Arsenal, który w ostatnich latach chętnie sięga po piłkarzy o podobnej charakterystyce i stawia na ich rozwój w perspektywie kilku sezonów.

Na tym jednak lista chętnych się nie kończy. Poczynania ofensywnego pomocnika monitorują także Chelsea, Manchester City oraz Manchester United. Sam zawodnik nie zamierza jednak opuszczać ekipy Dumy Katalonii – wiąże swoją przyszłość z Barceloną, a hiszpański klub również jest zdeterminowany, by zatrzymać go na Camp Nou i uczynić częścią długofalowego projektu. Pedro Fernandez Sarmiento, znany w piłkarskim świecie jako Dro, do La Masii trafił w połowie 2022 roku z innej szkółki – ED Val Minor Nigran. Piłkarz posiadający filipińskie korzenie jest związany z obecnym pracodawcą kontraktem ważnym do 30 czerwca 2027 roku. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na około 5 milionów euro.