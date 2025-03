Juventus gotowy wysłuchać ofert za pomocnika. Zawiódł w Turynie

Douglas Luiz póki co nie sprawdza się w Juventusie. Nie dość, że 26-letni pomocnik jest w słabej formie, to jeszcze często łapie kontuzje. Dlatego Stara Dama wysłucha ofert za reprezentanta Brazylii - podaje w niedzielę włoski serwis Calciomercato.

Douglas Luiz na wylocie z Juventusu

Przed rozpoczęciem aktualnego sezonu Douglas Luiz przeszedł z Aston Villi do Juventusu. Kwota tej transakcji wyniosła ponad 50 milionów euro, więc w Turynie pokładano ogromne nadzieje w tym zawodniku. Póki co przygoda 26-letniego pomocnika na włoskich boiskach jest jednak kompletnie nieudana. Osiemnastokrotny reprezentant Brazylii bardzo często doznaje urazów, przez które opuścił już kilkanaście meczów, natomiast gdy jest zdrowy, to i tak nie pokazuje się z najlepszej strony.

Dlatego włodarze Starej Damy są gotowi wysłuchać propozycji za Douglasa Luiza podczas najbliższego letniego okienka transferowego – poinformował w poniedziałkowy wieczór włoski portal “Calciomercato”. Zatem niewykluczone, że współpraca między stronami zakończy się po zaledwie jednym sezonie. Najbardziej prawdopodobnym kierunkiem dla etatowego reprezentanta Canarinhos jest podobno Premier League, skąd płynie największe zainteresowanie jego osobą.

W ostatnich miesiącach środkowy pomocnik był bowiem łączony z Manchesterem City, Manchesterem United, Chelsea, Arsenalem, Aston Villą, Nottingham Forest, Newcastle United oraz Crystal Palace. W trwającej kampanii złoty medalista igrzysk olimpijskich rozegrał 22 spotkania, spędzając na boisku 795 minut. W tym czasie Brazylijczyk nie zdobył ani jednej bramki, a także nie zanotował żadnej asysty. Kontrakt Douglasa Luiza z Juventusem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.