SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Dominik Sarapata

Dominik Sarapata przechodzi do Kopenhagi

FC Kopenhaga ustaliła już z Górnikiem Zabrze wszystkie szczegóły pozyskania Dominika Sarapaty, który będzie kontynuował swoją karierę w Skandynawii. Do sfinalizowania tej transakcji brakuje tylko testów medycznych, które zdolny piłkarz przejdzie w najbliższych dniach. Kwota tego transferu wyniesie 4 miliony euro – dowiedział się duński portal „Tipsbladet.dk”. Zatem klub z PKO BP Ekstraklasy otrzyma ogromny zastrzyk gotówki.

Dominik Sarapata jest wychowankiem Józefki Chorzów, a do akademii Górnika Zabrze trafił w 2020 roku. W siedemnastolatku, który najlepiej czuje się na pozycji defensywnego pomocnika, szybko dostrzeżono duży potencjał, co przed kampanią 2024/2025 zaowocowało awansem do pierwszego zespołu. Młodzieżowy reprezentant Polski na boiskach PKO BP Ekstraklasy rozegrał łącznie 16 meczów, strzelił 1 gola i zaliczył 1 asystę.

Dominik Sarapata, przeprowadzając się do Kopenhagi, pójdzie śladami takich zawodników jak Kamil Grabara oraz Kamil Wilczek, którzy niegdyś przywdziewali koszulkę duńskiego klubu. Jak podał wspomniany wyżej serwis, perspektywiczny piłkarz Górnika Zabrze miał na stole także oferty z Anglii, ale ostatecznie wybrał propozycję 18-krotnego mistrza Superligi. Utalentowany pomocnik zdaje sobie sprawę, że w Danii będzie miał większe szanse na regularną grę i tym samym rozwój. 17-latek podpisze z Kopenhagą trzyletni kontrakt.