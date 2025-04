Diogo Dalot nie zamierza tego lata odchodzić z Manchesteru United. Agent piłkarza potwierdził, że ten chce dalej grać na Old Trafford.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Diogo Dalot

Dalot chce dalej grać dla Manchesteru United

Diogo Dalot swoimi występami w Manchesterze United zapracował na zainteresowanie ze strony hiszpańskich gigantów. Choć jego zespół rozczarowuje i notuje słabe wyniki, on sam prezentuje stały, wysoki poziom. Portugalski defensor uchodzi za bardzo wszechstronnego, gdyż z powodzeniem gra zarówno na lewej, jak i na prawej stronie boiska.

Nazwisko Dalota znalazło się jakiś czas temu na liście życzeń Realu Madryt. Na Santiago Bernabeu latem dojdzie do większych zmian kadrowych – wiele wskazuje na to, że drużynę wzmocni Trent Alexander-Arnold, ale znalazłoby się w kadrze miejsce na jeszcze jednego bocznego obrońcę. Mógłby zostać nim właśnie Dalot, natomiast ze słów jego agenta jasno wynika, że ten nie planuje opuszczać Old Trafford.

– Niedawno przedłużył swoją umowę, a to znak, że klub jest z niego zadowolony. Zrobi wszystko, aby pomóc drużynie i Amorimowi. Kiedy podpisujesz kontrakt, nie wiążesz się z trenerem, ale z klubem – przekazał Carlo Goncalves, który reprezentuje Portugalczyka.

O Dalocie myślała także Barcelona, która szuka zmiennika i rywala dla Julesa Kounde. Oba hiszpańskie kluby muszą jednak rozpatrzeć innych kandydatów, gdyż reprezentant Portugalii nie odejdzie z Manchesteru United. Może się to oczywiście jeszcze zmienić, jeśli Czerwone Diabły postanowią inaczej. Nie jest tajemnicą, że myślą o sprzedaży kilku swoich zawodników, tak aby mieć większy budżet na letnie wzmocnienia.