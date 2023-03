fot. PressFocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Ousmane Dembele trafił na radary klubów Premier League

FC Barcelona negocjuje z Francuzem warunki nowego kontraktu

Klauzula wykupu w jego obecnej umowie wynosi raptem 50 milionów euro

Dembele rozstanie się z FC Barceloną?

Od momentu przybycia do FC Barcelony Xaviego Hernandeza Ousmane Dembele radzi sobie dużo lepiej. Stał się wręcz liderem ofensywy, co dobrze widać pod jego nieobecność, gdyż Duma Katalonii jest zdecydowanie mniej efektywna. W minionym roku dłużyły się negocjacje dotyczące kontynuowania współpracy, natomiast ostatecznie udało się osiągnąć porozumienie.

Władze FC Barcelony obawiały się, czy reprezentant Francji znów będzie opuszczał wiele meczów z powodu problemów zdrowotnych. Podpisano więc umowę ważną tylko do połowy 2024 roku, a ponadto sam skrzydłowy otrzymał niższe zarobki. Wysoka dyspozycja Dembele sprawia, że jakiś czas temu rozpoczęto rozmowy w sprawie nowej umowy, korzystniejszej dla obu stron.

Nie zostały one jeszcze sfinalizowane, w związku z czym sytuacja kontraktowa francuskiego skrzydłowego budzi poważne zainteresowanie wśród klubów Premier League. Na swoich listach życzeń mają go Chelsea oraz Newcastle United. W umowie Dembele zapisana została klauzula wykupu na poziomie zaledwie 50 milionów euro, co w przypadku zawodnika tej klasy stanowi sporą promocję.

Zobacz również: