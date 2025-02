De Gea zmieni klub? Może dołączyć do zespołu legendy

Cesc Fabregas, współwłaściciel i trener Como, chce pozyskać Davida de Geę do swojego klubu - podaje Fichajes. 34-letni hiszpański bramkarz występuje obecnie w Fiorentinie.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: David De Gea

David de Gea celem transferowym Fabregasa

Po miesiącach bez klubu hiszpański bramkarz odnalazł we Włoszech swoje miejsce i odzyskał formę. Przejście do Fiorentiny okazało się dla niego strzałem w dziesiątkę. Szybko stał się jednym z najlepszych golkiperów Serie A, imponując pewnością siebie i skutecznymi paradami w kluczowych momentach. Jego występy przyciągnęły uwagę wielu drużyn, a Como chciałoby go sprowadzić na przyszły sezon.

Zespół prowadzony przez Fabregasa konsekwentnie wzmacnia swoją kadrę, jednak obsada bramki pozostaje jednym z najsłabszych punktów ekipy z Lombardii. Taki transfer mógłby rozwiązać ten problem i zapewnić drużynie stabilność na najbliższe lata. Klub docenia jego charyzmę, umiejętności przywódcze oraz pewność w bramce.

Od momentu dołączenia do Fiorentiny De Gea udowodnił, że wciąż można na niego liczyć. Jego refleks w sytuacjach jeden na jednego i spektakularne interwencje wielokrotnie ratowały drużynę.

Como zamierza przekonać go do zmiany otoczenia. 33-letni golkiper nie tylko wzmocniłby drużynę, ale również pomógłby klubowi rywalizować na wyższym poziomie.

David De Gea w przeszłości grał w dwóch klubach. Na początku swojej kariery w Atletico Madryt, a później przeniósł się do Manchesteru United, gdzie występował przez ponad dekadę. W barwach Czerwonych Diabłów rozegrał łącznie 545 spotkań, z czego 190 razy zachował czyste konto.

